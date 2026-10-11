Sôi nổi Giải chạy Marathon 'Arabica' tỉnh Sơn La năm 2026

Khai mạc Giải chạy Marathon “Arabica” tỉnh Sơn La năm 2026

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Lễ khai mạc giải.

Giải thu hút hơn 530 vận động viên đến từ 23 đơn vị và câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh tham gia. Các vận động viên tranh tài ở 5 cự ly: 5 km, 10 km, 15 km, 20 km và 25 km, dành cho nam và nữ.

Trọng tài tuyên thệ tại Lễ khai mạc giải

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Đúng 6 giờ 30 phút, sau lễ khai mạc, các vận động viên cự ly 25 km xuất phát, chinh phục cung đường dài và nhiều thử thách nhất giải đấu. Lộ trình bắt đầu từ sân UBND phường Chiềng An, qua bản Nam Nghè, sân bóng bản Phiêng Niệu và những đồi cà phê xanh mướt, trước khi trở về đích tại điểm xuất phát.

Các vận động viên hào hứng trước giờ xuất phát.

Đơn vị Sở Nội vụ tham gia giải chạy.

Các VĐV cự ly 25 km xuất phát

Đến 7 giờ 30 phút, các cự ly còn lại lần lượt xuất phát: Cự ly 5 km bắt đầu từ nhà văn hóa bản Nam (cũ), về đích tại đỉnh đồi cà phê; cự ly 10 km xuất phát từ đỉnh đồi cà phê; cự ly 15 km bắt đầu tại sân bóng bản Phiêng Niệu, xã Chiềng Đen (cũ); cự ly 20 km xuất phát từ nhà văn hóa bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen (cũ). Điểm đích của các cự ly là cổng UBND phường Chiềng An.

Cung đường chạy qua những đồi cà phê đẹp.

Đông đảo nhân dân tham gia cổ vũ VĐV

Với tinh thần quyết tâm, các vận động viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tìm hiểu địa hình, trang bị những vật dụng cần thiết nhằm bảo đảm an toàn và đạt thành tích tốt nhất.

Cung đường chạy qua nương cà phê tại phường Chiềng An

Cung đường qua nương cà phê bạt ngàn.

Thời tiết thuận lợi cùng sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức đã góp phần tạo điều kiện để giải đấu diễn ra an toàn. Dọc các cung đường, nhiều trạm tiếp sức được bố trí, cung cấp nước uống, cà phê và hoa quả; lực lượng công an, nhân viên y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ vận động viên. Đông đảo người dân địa phương cũng nhiệt tình cổ vũ, tiếp thêm động lực để các VĐV nỗ lực hoàn thành chặng đua.

Các VĐV check in tại đỉnh đồi cà phê.

Các VĐV chụp ảnh tại vườn cà phê.

VĐV về đích.

VĐV nữ về đích cự ly 10 km

Giải chạy Marathon “Arabica” tỉnh Sơn La năm nay được tổ chức gắn với Lễ phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” nhằm lan toả mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân.

VĐV thưởng thức cà phê Arabica phường Chiềng An

Thông qua giải chạy tạo cơ hội cho các vận động viên và du khách trải nghiệm cảnh quan, bản sắc văn hóa, đồng thời quảng bá sản phẩm cà phê và tiềm năng du lịch địa phương Sơn La.

Nhân dân trải nghiệm không gian văn hoá phường Chiềng An.

Kết thúc giải chạy, Ban tổ chức trao 10 giải nhất, 10 giải nhì, 10 giải ba và 40 giải khuyến khích cho các vận động viên nam, nữ ở từng cự ly; trao 2 giải phụ dành cho VĐV lớn tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất của giải.

Ban tổ chức trao giải cự ly 5 km nội dung nữ cho các VĐV.

Ban tổ chức trao giải cự ly 10 km nội dung nữ cho các VĐV.

Ban tổ chức trao giải cự ly 15 km nội dung nữ cho các VĐV.

Ban tổ chức trao giải cự ly 20 km nội dung nữ cho các VĐV.

Ban tổ chức trao giải cự ly 25 km nội dung nữ cho các VĐV.

Ban tổ chức trao giải cự ly 5 km nội dung nam cho các VĐV.

Ban tổ chức trao giải cự ly 10 km nội dung nam cho các VĐV.

Ban tổ chức trao giải cự ly 15 km nội dung nam cho các VĐV.

Ban tổ chức trao giải cự ly 20 km nội dung nam cho các VĐV.

Ban tổ chức trao giải cự ly 25 km nội dung nam cho các VĐV.

Ban tổ chức trao giải VĐV lớn tuổi nhất và VĐV nhỏ tuổi nhất.