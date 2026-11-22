Đây là hoạt động mở đầu trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ nhất năm 2026.

Các vận động viên tham gia Giải chạy bộ Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I năm 2026.

Phát biểu khai mạc Giải chạy bộ Festival “Dòng xanh An Giang” năm 2026, ông Trần Nguyễn Bá, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang cho biết, giải chạy nhằm góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, cảnh quan và tiềm năng du lịch của tỉnh An Giang đến nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời, góp phần hưởng ứng tích cực phong trào do Chính phủ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống, phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các vận động viên tham gia chạy đồng hành cự ly 1km về đích.

Giải chạy bộ còn tạo điều kiện cho các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thi đấu cọ xát, tăng cường đoàn kết, gắn bó, rèn luyện thể chất, qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban tổ chức trao giải cho các đội và cá nhân đạt thành tích cao.

Giải đấu thu hút gần 2.400 vận động viên đến từ 33 đơn vị tham gia thi đấu ở 2 cự ly nữ 2km và nam 5km.

Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích ở 4 nội dung gồm cá nhân nữ 2km, đồng đội nữ 2km, cá nhân nam 5km và đồng đội nam 5km.