Sôi nổi Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình phường Hoàn Kiếm

Thành viên Hội đồng Biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội Lại Bá Hà cùng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn và các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải chạy. Ảnh: PV

Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình là hoạt động thể thao quần chúng có truyền thống lâu đời của Thủ đô, được khởi nguồn từ năm 1973. Trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, giải chạy đã trở thành phong trào thể thao có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, thanh niên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực tham gia.

Không chỉ là sân chơi để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, giải chạy còn mang trong mình thông điệp đầy ý nghĩa về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên. Qua mỗi mùa giải, tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa, góp phần thiết thực thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình mang trong mình thông điệp đầy ý nghĩa về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang thông tin, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phường Hoàn Kiếm luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tạo điều kiện để cán bộ và nhân dân thường xuyên rèn luyện sức khỏe.

Các hoạt động thể dục, thể thao ngày càng được tổ chức đa dạng, thiết thực, phù hợp với nhiều lứa tuổi và đối tượng; qua đó từng bước hình thành thói quen luyện tập thể thao thường xuyên, xây dựng môi trường sống năng động, văn minh và lành mạnh.

Đại diện vận động viên tuyên thệ trước khi thi đấu Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 51 - Vì hòa bình phường Hoàn Kiếm năm 2026. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Hồng Trang nhấn mạnh, Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình là một trong những hoạt động tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao của phường. Qua nhiều năm, phường Hoàn Kiếm luôn tích cực hưởng ứng, duy trì số lượng người tham gia đông đảo, đồng thời chú trọng chất lượng chuyên môn, phát hiện và tuyển chọn nhiều vận động viên có thành tích tốt tham dự các giải cấp thành phố.

Năm nay, Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 51 - Vì hòa bình phường Hoàn Kiếm năm 2026 có gần 200 vận động viên tiêu biểu được tuyển chọn từ các cơ sở, trường học, cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia tranh tài.

Giải chạy thu hút gần 200 vận động viên tiêu biểu phường Hoàn Kiếm tham gia tranh tài. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang mong muốn, từ những bước chạy hôm nay, tinh thần “Vì hòa bình” sẽ tiếp tục được lan tỏa; phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trên địa bàn phường sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần xây dựng phường Hoàn Kiếm “Văn minh - Hiện đại - Đậm đà bản sắc”, xứng đáng là địa bàn trung tâm của Thủ đô Hà Nội.

Kết thúc các nội dung tranh tài, Ban tổ chức trao giải cho những vận động viên đạt thành tích cao. Qua giải cấp phường, Hoàn Kiếm sẽ tuyển chọn các vận động viên có kết quả tốt để thành lập đội tuyển, tổ chức tập luyện và chuẩn bị tham dự Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình.