Các đoàn vận động viên tham dự Giải.

Giải diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30/11/2026, quy tụ 450 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên thuộc 50 đoàn đến từ các câu lạc bộ tại xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và trường học trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự Giải.

Tại Giải Cầu lông các nhóm tuổi trẻ, vận động viên tranh tài ở 5 nhóm tuổi với các nội dung cụ thể: nhóm 1 (từ 11 tuổi trở xuống) và nhóm 2 (12 - 13 tuổi) thi đấu đơn nam, đơn nữ; nhóm 3 (14 - 15 tuổi) thi đấu đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ; nhóm 4 (16 - 17 tuổi) và nhóm 5 (18 - 20 tuổi) thi đấu đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Các vận động viên thi đấu ngay sau Lễ khai mạc.

Đối với Giải Cầu lông các câu lạc bộ, vận động viên thi đấu ở 3 nội dung gồm: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, chia theo 4 nhóm tuổi: từ 21 đến 35 tuổi; từ 36 đến 45 tuổi; từ 46 đến 55 tuổi và từ 56 tuổi trở lên.

Đông đảo khán giải cổ vũ cho các vận động viên.

Giải đấu là sân chơi thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu môn Cầu lông trong quần chúng nhân dân và thanh thiếu niên; tạo điều kiện để các câu lạc bộ giao lưu, cọ xát, qua đó phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển của tỉnh.