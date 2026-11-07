Sôi nổi Giải bóng đá mini Du lịch biển 2026

Chiều 6-11, tại sân bóng đá Phước Long (phường Nam Nha Trang) diễn ra Giải bóng đá mini Du lịch biển 2026. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Giải quy tụ 6 đội bóng đến từ Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nha Trang, Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực 1, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang và 3 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch đường thủy nội địa, gồm: Cano Hải Thành, Thiên Hà Nha Trang và Tàu du lịch Con Sẻ Tre.

Các cầu thủ trong một trận đấu của giải.

Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn đội đứng đầu mỗi bảng vào tranh chức vô địch. Kết thúc giải, đội bóng Ban Quản lý Vịnh Nha Trang giành chức vô địch.

Thông qua hoạt động giao lưu thể thao, giải góp phần thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị quản lý và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch biển.