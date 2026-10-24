Sôi nổi giải bóng đá giao hữu giữa đội bóng các đại biểu Quốc hội khóa XVI, Cục A03 và Tập đoàn EVN
Chiều 24/10, tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), các cầu thủ thuộc Đội bóng các đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đội bóng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cùng tranh tài tại giải bóng đá giao hữu, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần; đồng thời tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa ba đơn vị.
Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vương Quốc Thắng, cùng các cầu thủ, cổ động viên đến từ ba cơ quan.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành nhấn mạnh, giải đấu không dừng lại ở một sân chơi rèn luyện thể lực đơn thuần mà là chất xúc tác thắt chặt mối quan hệ bền chặt giữa ba đơn vị. Đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Trung Thành kỳ vọng các cầu thủ sẽ bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, cống hiến những pha bóng kỹ thuật và luôn đề cao tinh thần thể thao cao thượng.
Theo thể thức vòng tròn, ba đội lần lượt thi đấu ba trận, mỗi trận kéo dài 40 phút. Mở đầu là cuộc đọ sức giữa Đội bóng các đại biểu Quốc hội khóa XVI và Cục A03; tiếp nối là trận đấu giữa Cục A03 và Tập đoàn EVN; trước khi khép lại bằng màn so tài nảy lửa giữa Đội bóng các đại biểu Quốc hội khóa XVI và Tập đoàn EVN.
Trên sân cỏ, các cầu thủ thi đấu nhiệt tình, cống hiến những pha phối hợp ăn ý và tình huống xử lý bóng đẹp mắt, trong sự cổ vũ sôi nổi của khán giả. Tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Giao lưu - Hữu nghị” được thể hiện xuyên suốt các trận đấu, tạo nên bầu không khí giao lưu thể thao hào hứng, đề cao tính công bằng (fair-play) và sự tôn trọng giữa các đội bóng.
Kết thúc ba trận đấu, Đội bóng các đại biểu Quốc hội khóa XVI đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc. Bên cạnh giải tập thể, Ban Tổ chức cũng trao các giải thưởng chuyên đề, trong đó danh hiệu “Vua phá lưới” thuộc về ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vương Quốc Thắng, giải “Thủ môn xuất sắc” được trao cho ba thủ môn đến từ ba đơn vị nhằm ghi nhận những màn thể hiện nổi bật của các cầu thủ.
Giải đấu không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường giao lưu, gắn bó giữa ba đơn vị, qua đó thúc đẩy quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.
Dưới đây là một số hình ảnh trong giải đấu:
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/soi-noi-giai-bong-da-giao-huu-giua-doi-bong-cac-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-cuc-a03-va-tap-doan-evn-10440347.html