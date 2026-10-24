Sôi nổi giải bóng đá giao hữu giữa đội bóng các đại biểu Quốc hội khóa XVI, Cục A03 và Tập đoàn EVN

Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vương Quốc Thắng, cùng các cầu thủ, cổ động viên đến từ ba cơ quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành nhấn mạnh, giải đấu không dừng lại ở một sân chơi rèn luyện thể lực đơn thuần mà là chất xúc tác thắt chặt mối quan hệ bền chặt giữa ba đơn vị. Đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Trung Thành kỳ vọng các cầu thủ sẽ bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, cống hiến những pha bóng kỹ thuật và luôn đề cao tinh thần thể thao cao thượng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành phát biểu khai mạc.

Ban Tổ chức tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội bóng.

Theo thể thức vòng tròn, ba đội lần lượt thi đấu ba trận, mỗi trận kéo dài 40 phút. Mở đầu là cuộc đọ sức giữa Đội bóng các đại biểu Quốc hội khóa XVI và Cục A03; tiếp nối là trận đấu giữa Cục A03 và Tập đoàn EVN; trước khi khép lại bằng màn so tài nảy lửa giữa Đội bóng các đại biểu Quốc hội khóa XVI và Tập đoàn EVN.

Trận bóng giữa hai Đội bóng các ĐBQH Khóa XVI và Đội bóng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Những đường bóng đẹp mắt cùng các pha phối hợp nhuần nhuyễn đã mang đến nhiều tình huống hấp dẫn trên sân cỏ.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về Đội bóng các ĐBQH khoá XVI.

Tinh thần thể thao cao thượng còn được thể hiện qua những hành động đẹp trong suốt giải giao hữu.

Trên sân cỏ, các cầu thủ thi đấu nhiệt tình, cống hiến những pha phối hợp ăn ý và tình huống xử lý bóng đẹp mắt, trong sự cổ vũ sôi nổi của khán giả. Tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Giao lưu - Hữu nghị” được thể hiện xuyên suốt các trận đấu, tạo nên bầu không khí giao lưu thể thao hào hứng, đề cao tính công bằng (fair-play) và sự tôn trọng giữa các đội bóng.

Kết thúc ba trận đấu, Đội bóng các đại biểu Quốc hội khóa XVI đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc. Bên cạnh giải tập thể, Ban Tổ chức cũng trao các giải thưởng chuyên đề, trong đó danh hiệu “Vua phá lưới” thuộc về ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vương Quốc Thắng, giải “Thủ môn xuất sắc” được trao cho ba thủ môn đến từ ba đơn vị nhằm ghi nhận những màn thể hiện nổi bật của các cầu thủ.

Đội bóng các ĐBQH Khóa XVI giành Cup vô địch giải giao hữu.

Đội bóng các ĐBQH Khóa XVI giành Cup vô địch giải giao hữu.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường giao lưu, gắn bó giữa ba đơn vị, qua đó thúc đẩy quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh trong giải đấu:

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.