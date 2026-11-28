Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh mà còn góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị.

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thành Vinh – Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 2 – TP.HCM; ông Nguyễn Xuân Tùng – Phó Chánh án TAND khu vực 2, Trưởng Ban tổ chức giải; ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Phó Chánh án TAND khu vực 2.

Cùng tham dự và cổ vũ cho giải đấu có ông Lê Thành Tùng – Phó Chánh án TAND khu vực 5 – TP.HCM; ông Lê Minh Phước và ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Chánh án TAND khu vực 6 – TP.HCM, cùng đại diện các đơn vị tham gia.

Ông Nguyễn Xuân Tùng – Phó Chánh án TAND khu vực 2 - TP. HCM phát biểu

Giải bóng đá Futsal nam Cụm thi đua số I – TAND hai cấp TP.HCM năm 2026 được tổ chức nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống Tòa án và các đơn vị đồng hành có dịp giao lưu, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, tích cực, tăng cường sự gắn kết và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng Futsal nam tham dự giải.

Tham gia giải đấu là các đội bóng đại diện cho TAND các khu vực, TAND TP.HCM cùng một số đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, các đội đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đồng đội và khả năng phối hợp ăn ý.

Trên sân cỏ, các cầu thủ thi đấu hết mình, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, những màn phối hợp kỹ thuật và tình huống tranh chấp quyết liệt. Sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên cũng góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng, tiếp thêm động lực cho các đội bóng trong suốt quá trình tranh tài.

Đội bóng Futsal nam TAND khu vực 2 - TP. HCM chụp ảnh lưu niệm.

Không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần, giải đấu còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo cầu nối để cán bộ, công chức, người lao động ngành Tòa án tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn bó với các đơn vị bạn, đối tác, doanh nghiệp đồng hành.

Thông qua hoạt động này, phong trào rèn luyện thể dục thể thao tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, tạo động lực để mỗi cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đội Futsal nam TAND TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng BTC giải.

Sau những trận tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các đội bóng có thành tích xuất sắc. Theo kết quả chung cuộc, đội bóng TAND khu vực 2 xuất sắc giành chức vô địch; đội bóng Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thủ Thiêm đạt giải Nhì. Hai đội bóng TAND TP.HCM và Phân trại tạm giam Cát Lái cùng giành giải Ba.

Giải bóng đá Futsal nam Cụm thi đua số 1 – TAND hai cấp TP.HCM năm 2026 khép lại trong không khí vui tươi, đoàn kết và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Thành công của giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò, ý nghĩa của các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong việc xây dựng tập thể đoàn kết, năng động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp TP.HCM.

Một số hình ảnh giải đấu: