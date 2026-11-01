Sôi nổi giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình

Ban Tổ chức trao cờ cho các đội tham gia giải.

Giải đấu là hoạt động thể thao thiết thực trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm, tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là dịp để các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần gắn bó với quê hương.

Các đội thi đấu theo thể thức sân 7 người, chia thành 2 bảng; những đội có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng bán kết và chung kết dự kiến diễn ra ngày 22/11/2026.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính.

Ngay sau lễ khai mạc, những trận bóng đầu tiên đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Giải đấu góp phần tạo không khí phấn khởi, lan tỏa niềm tự hào về truyền thống lịch sử, tiếp thêm khí thế trong cán bộ và Nhân dân xã Ba Đình hướng về kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình.