Các trận đấu diễn ra sổi nổi thể hiện tinh thần đoàn kết - Ảnh: X.P

Với sự tham gia của 6 đội bóng, các trận đấu diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, rèn luyện thể thao và quyết tâm chinh phục thành tích của các vận động viên.

Giải bóng chuyền thu hút hàng ngàn người dân đến xem và cổ vũ - Ảnh: X.P

Kết thúc giải, đội bóng cụm Tân Hóa xuất sắc giành giải Nhất; cụm Trung Hóa đoạt giải Nhì; giải Ba thuộc về Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Phú và cụm Thượng Hóa. Đối với nội dung bóng chuyền hơi, với 4 đội tham gia tranh tài, đội bóng thôn Kim Bảng, xã Kim Phú giành giải Nhất; đội bóng thôn Thanh Long, xã Minh Hóa giành giải Nhì.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội bóng cụm Tân Hóa - Ảnh: X.P

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng, mà còn là dịp để các địa phương giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, cùng hòa mình vào không khí sôi động của Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Quảng Trị tại xã Kim Phú.