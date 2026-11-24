Sôi nổi giải bóng chuyền hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Quảng Trị tại xã Kim Phú
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng chuyền trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Quảng Trị tại xã Kim Phú đã khép lại với nhiều trận đấu hấp dẫn, những pha bóng đẹp mắt, kịch tính, thu hút hàng nghìn khán giả đến xem và cổ vũ.
Với sự tham gia của 6 đội bóng, các trận đấu diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, rèn luyện thể thao và quyết tâm chinh phục thành tích của các vận động viên.
Kết thúc giải, đội bóng cụm Tân Hóa xuất sắc giành giải Nhất; cụm Trung Hóa đoạt giải Nhì; giải Ba thuộc về Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Phú và cụm Thượng Hóa. Đối với nội dung bóng chuyền hơi, với 4 đội tham gia tranh tài, đội bóng thôn Kim Bảng, xã Kim Phú giành giải Nhất; đội bóng thôn Thanh Long, xã Minh Hóa giành giải Nhì.
Giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng, mà còn là dịp để các địa phương giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, cùng hòa mình vào không khí sôi động của Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Quảng Trị tại xã Kim Phú.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/the-thao/202611/soi-noi-giai-bong-chuyen-huong-ung-tuan-le-van-hoa-du-lich-quang-tri-tai-xa-kim-phu-5064a21/