Sôi nổi Giải bóng chuyền hơi xã Quảng Chính năm 2026

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba.

Giải đấu thu hút 16 đội bóng của các thôn, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, trường học tham gia.

Không khí thi đấu trên sân luôn sôi nổi, hào hứng với những pha bóng đẹp mắt, những tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội bóng thôn Hòa Trường; giải Nhì cho đội bóng thôn Ngọc Trà; trao đồng giải Ba cho đội bóng thôn Thạch Phương và trường THCS Vũ Phi Trừ.

Giải đấu là sân chơi thể thao bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các thôn, cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và lan tỏa tinh thần thể thao trong Nhân dân xã Quảng Chính.