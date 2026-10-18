Sôi nổi Giải bóng chuyền hơi xã Quảng Chính năm 2026
Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, ngày 18/10, Giải bóng chuyền hơi nam nữ xã Quảng Chính năm 2026 đã khép lại thành công, để lại nhiều dấu ấn với những trận đấu hấp dẫn, tinh thần thể thao đoàn kết và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân địa phương.
Giải đấu thu hút 16 đội bóng của các thôn, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, trường học tham gia.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội bóng thôn Hòa Trường; giải Nhì cho đội bóng thôn Ngọc Trà; trao đồng giải Ba cho đội bóng thôn Thạch Phương và trường THCS Vũ Phi Trừ.
Giải đấu là sân chơi thể thao bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các thôn, cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và lan tỏa tinh thần thể thao trong Nhân dân xã Quảng Chính.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/soi-noi-giai-bong-chuyen-hoi-xa-quang-chinh-nam-2026-45678.htm