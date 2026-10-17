Sôi nổi Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi phường Đức Xuân

Hơn 200 vận động viên tham giải bóng chuyền hơi người cao tuổi phường Đức Xuân.

Các đội tham gia tranh tài ở 3 nội dung: nam trên 60 tuổi, nữ trên 60 tuổi và nam nữ phối hợp dưới 60 tuổi. Giải là dịp để các hội viên giao lưu, thể hiện khả năng thi đấu, tăng cường tình đoàn kết và chia sẻ kinh nghiệm tập luyện.

Một trận đấu tại giải.

Thông qua giải đấu, địa phương tiếp tục khuyến khích người cao tuổi duy trì thói quen vận động, lựa chọn môn thể thao phù hợp để luyện tập thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, qua đó lan tỏa tinh thần “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”.