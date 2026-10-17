Sôi nổi Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi phường Đức Xuân
Hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026, phường Đức Xuân (Thái Nguyên) tổ chức Giải bóng chuyền hơi dành cho người cao tuổi, thu hút 24 đội bóng với hơn 200 vận động viên đến từ 15 chi hội.
Các đội tham gia tranh tài ở 3 nội dung: nam trên 60 tuổi, nữ trên 60 tuổi và nam nữ phối hợp dưới 60 tuổi. Giải là dịp để các hội viên giao lưu, thể hiện khả năng thi đấu, tăng cường tình đoàn kết và chia sẻ kinh nghiệm tập luyện.
Thông qua giải đấu, địa phương tiếp tục khuyến khích người cao tuổi duy trì thói quen vận động, lựa chọn môn thể thao phù hợp để luyện tập thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, qua đó lan tỏa tinh thần “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/soi-noi-giai-bong-chuyen-hoi-nguoi-cao-tuoi-phuong-duc-xuan-8u5d4t8e