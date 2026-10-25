Sôi nổi đua thuyền đuôi én trên sông Đà

Trận chung kết đua thuyền đuôi én trong khuôn khổ các hoạt động du lịch mùa nước nổi trên sông Đà năm 2026 - 2027.

Giải đua có 6 đội với 150 vận động viên đến từ các đơn vị, tổ dân phố, bản trên địa bàn phường Mường Lay, tham gia thi đấu nội dung đồng đội nam. Trên đường đua, các tay chèo phối hợp nhịp nhàng, giữ đều nhịp chèo và dồn sức ở những chặng quyết định. Những chiếc thuyền đuôi én liên tục bám đuổi, tạo nên cuộc tranh tài hấp dẫn trên dòng Đà Giang.

Đội đua tăng tốc về đích.

Trận chung kết là màn so tài giữa 3 đội: Trường Tiểu học và THCS Sông Đà, bản Quan Chiêng và bản Mo. Các đội liên tục rút ngắn khoảng cách, từng nhịp chèo dồn dập đưa những chiếc thuyền tiến nhanh về đích. Dọc hai bên bờ, đông đảo người dân và du khách reo hò cổ vũ theo từng chặng đua.

Chung cuộc, bản Quan Chiêng về Nhất, bản Mo giành giải Nhì và Trường Tiểu học và THCS Sông Đà xếp thứ Ba.

Lễ trao thưởng sẽ diễn ra tối nay (25/10), trong khuôn khổ Chương trình trao giải thể thao, cắm hoa nghệ thuật và giao lưu văn hóa, văn nghệ thuộc chuỗi hoạt động du lịch mùa nước nổi trên sông Đà năm 2026 - 2027.

Đông đảo người dân, du khách theo dõi, cổ vũ các đội đua.

Đua thuyền đuôi én là hoạt động thể thao gắn với đời sống văn hóa của cư dân vùng sông nước Mường Lay. Những cuộc đua trên dòng Đà Giang góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch mùa nước nổi, tạo thêm không gian trải nghiệm để người dân, du khách khám phá cảnh sắc sông nước và những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.