Những tiết mục đặc sắc tỏa sáng tại đêm Chung kết Hội thi văn nghệ truyền thống "HUEdu Singer 2026". (Ảnh: Huy Lê)

Đây là hoạt động trọng tâm nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và hướng tới chào mừng 70 năm thành lập nhà trường (1957–2027).

Vượt qua 68 tiết mục tại Vòng Sơ khảo diễn ra trong hai ngày 7–8/11, 18 tiết mục xuất sắc nhất đại diện cho các thể loại hát (đơn ca, song ca/tam ca, tốp ca), múa và nhảy đã chính thức bước vào đêm tranh tài Chung kết.

Được dàn dựng công phu và đầu tư chỉn chu từ nội dung, âm nhạc, vũ đạo đến trang phục và hiệu ứng sân khấu, các đội thi đã mang đến những màn trình diễn đa sắc màu, giàu cảm xúc. Hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng sự nỗ lực tập luyện miệt mài của các thí sinh đã tạo nên một không gian nghệ thuật chuyên nghiệp, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo giảng viên và sinh viên toàn trường.

PGS.TS Nguyễn Thành Nhân – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa cho Ban Giám khảo.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Nguyễn Thành Nhân – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hội thi nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

PGS.TS Nguyễn Thành Nhân chia sẻ: “Tôi tin rằng, mỗi tiết mục không chỉ là một phần thi để giành giải mà còn là một bó hoa để các em gửi tặng thầy cô. Người sinh viên sư phạm tỏa sáng trên sân khấu hôm nay sẽ là người thầy viết nên cảm hứng cho học trò ngày mai”.

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Huế tham dự đêm Chung kết.

Qua từng lời ca, điệu múa, các sinh viên đã gửi gắm trọn vẹn tình cảm, sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người thầy, người cô đã tận tụy đồng hành trên hành trình tri thức.

Là hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống quy mô của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, HUEdu Singer qua nhiều năm tổ chức đã không ngừng khẳng định chất lượng và tính chuyên nghiệp. Hội thi không chỉ là nơi để sinh viên thể hiện năng khiếu nghệ thuật mà còn tạo môi trường rèn luyện sự tự tin, kỹ năng biểu diễn, làm việc nhóm và tổ chức sự kiện – những kỹ năng bổ ích cho công tác giảng dạy sau này.

Từ sân chơi HUEdu Singer, nhiều thế hệ sinh viên đã trưởng thành, trở thành hạt nhân nòng cốt trong phong trào văn nghệ tại trường và tiếp tục lan tỏa hình ảnh năng động của sinh viên Sư phạm Huế tại các cơ sở giáo dục sau khi tốt nghiệp.

Trong khuôn khổ đêm hội, nhà trường đã trang trọng tổ chức vinh danh Thủ khoa Trường, Thủ khoa các ngành học khóa tuyển sinh năm 2026, đồng thời khen thưởng những sinh viên đạt thành tích học tập cao nhất ngành trong năm học 2025–20262. Sự vinh danh kịp thời này là niềm ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực rèn luyện của sinh viên, đồng thời thể hiện sự quan tâm sát sao của Nhà trường đối với công tác phát triển tài năng.

Một số hình ảnh từ đêm Chung kết Huedu Singer 2026: