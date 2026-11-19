Tối 18-11, Học viện Hải quân tổ chức đêm chung kết hội thi “Học viên thanh lịch - Bản lĩnh và hội nhập”. Tham dự có Đại tá Lê Văn Hưởng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hải quân; hơn 500 cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ của học viện và đơn vị kết nghĩa.

Ban tổ chức tặng cúp lưu niệm cho 10 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết hội thi.

Vòng sơ khảo hội thi diễn ra trước đó có 43 thí sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ 5 tiểu đoàn quản lý học viên; từ đó chọn ra 10 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết. Tại đêm chung kết, các thí sinh thi ảnh "Nét đẹp học viên hải quân trong kỷ nguyên mới"; thi trang phục, điều lệnh; thi tài năng, cá nhân và hùng biện, ứng xử. Các thí sinh đã thực hiện tốt các phần thi của mình, trong đó nổi bật là phần thi hùng biện, ứng xử, mỗi thí sinh đã thể hiện bản lĩnh qua cách trình bày quan điểm, lập luận theo chủ đề đã chọn và xử lý tình huống.

Tiết mục văn nghệ do các học viên của Học viện Hải quân cùng đơn vị kết nghĩa biểu diễn.

Điểm nhấn của hội thi là đêm chung kết được livestream trên Fanpage “Học viện Hải quân Channel”, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ và đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ, tương tác trực tuyến. Thông qua nền tảng số, những phần trình diễn ấn tượng, tài năng và bản lĩnh của các thí sinh được lan tỏa rộng rãi, góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng sức hấp dẫn và hiệu ứng truyền thông của hội thi.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Giải nhất hội thi thuộc về Thượng sĩ Đỗ Sơn Tùng - học viên Tiểu đoàn 1.

Hội thi là sân chơi bổ ích để học viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, sự tự tin trước tập thể và ý thức giữ gìn tác phong quân nhân, góp phần lan tỏa hình ảnh người học viên hải quân thanh lịch, bản lĩnh, sẵn sàng hội nhập; đồng thời khẳng định hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần tại Học viện Hải quân.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ghi nhận:

Mở đầu đêm chung kết, các thí sinh thi điều lệnh. Thí sinh mặc quân phục theo quy định của học viên; hô khẩu lệnh và thực hiện các động tác điều lệnh đội ngũ trong 2 phút.

Thí sinh thực hiện động tác đi nghiêm, đứng lại.

Ở phần thi tài năng, các thí sinh mang đến đêm chung kết nhiều phần biểu diễn với các phong cách khác nhau.

Thí sinh Nguyễn Đình Phi Vũ - Tiểu đoàn 1 thể hiện tài năng với tiết mục múa độc lập Âm vang đại ngàn.

Thí sinh Trần Gia Huy - Tiểu đoàn 2 với phần thể hiện tài năng võ thuật.

Thí sinh biểu diễn năng khiếu nghệ thuật.

Biểu diễn tài năng với tiết mục nhảy.

Các học viên sôi nổi cổ vũ cho các thí sinh.

Các thí sinh xuất sắc tham gia vòng thi hùng biện, ứng xử.

Các đại biểu trao giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh xuất sắc.

Thủ trưởng học viện trao thưởng cho các thí sinh đạt giải khuyến khích.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các thí sinh.