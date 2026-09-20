Sôi nổi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội, phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: TRỌNG DUY).

Ngày 20/9, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, (phường Bạc Liêu) đã diễn ra khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026, trong không khí trang trọng, sôi nổi.

Đoàn vận động viên tiêu biểu của thể thao Cà Mau rước đuốc về Nhà thi đấu đa năng tỉnh. ﻿(Ảnh: TRỌNG DUY).

Điểm nổi bật của buổi lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc. Ngọn lửa Đại hội được đoàn vận động viên tiêu biểu của thể thao tỉnh Cà Mau rước từ Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh về Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thắp lửa truyền thống tại Đại hội. (Ảnh: TRỌNG DUY).

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, đây không chỉ là một sự kiện thể thao lớn mà còn là ngày hội của sức khỏe, ý chí, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên; đồng thời là dấu mốc có ý nghĩa trong chặng đường phát triển mới của tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đại diện Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia dự lễ khai mạc Đại hội. (Ảnh: TRỌNG DUY).

Đồng chí Ngô Vũ Thăng nêu rõ, Đại hội là dịp đánh giá thực chất phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời phát hiện, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với sự chuẩn bị tốt nhất.

Các đoàn vận động viên diễu hành, biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc. (Ảnh: TRỌNG DUY).

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau mong muốn, mỗi vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết để cùng tiến bộ, trung thực để được tôn trọng, cao thượng để làm đẹp thể thao. Đồng thời, mỗi vận động viên hãy trở thành một đại sứ lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực và khát vọng vươn lên trong cộng đồng…

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Cà Mau có mặt tại lễ khai mạc Đại hội. (Ảnh: TRỌNG DUY).

Theo đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là ngày hội thể thao lớn của Nhân dân trong tỉnh mà còn góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".