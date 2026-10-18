Sôi nổi cuộc thi 'Vũ điệu học đường' năm 2026

Cuộc thi thu hút 17 nhóm nhảy đến từ các trường trên địa bàn tỉnh

Cuộc thi thu hút 17 nhóm nhảy đến từ các tổ chức đoàn - hội, trường đại học, cao đẳng và THPT trên địa bàn tỉnh tham gia, cùng sự cổ vũ của đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, chị Trần Diệp Mỹ Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, cuộc thi là sân chơi để học sinh, sinh viên thể hiện năng khiếu, sức sáng tạo và nhiệt huyết tuổi trẻ; đồng thời góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2028, thúc đẩy phong trào sinh viên phát triển theo hướng năng động, giàu bản sắc.

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa, giải trí dành cho giới trẻ và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Các tiết mục được đầu tư, dàn dựng công phu, sáng tạo

Với sự chuẩn bị công phu, các đội thi mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng sáng tạo, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, trang phục và hiệu ứng sân khấu. Những màn trình diễn đa dạng về phong cách, giàu năng lượng đã thể hiện sự tự tin, tinh thần đồng đội và sức trẻ của học sinh, sinh viên Lâm Đồng.

Trao giải Nhất bảng A cho đội DLC CREW (Trường Cao đẳng Đà Lạt)

Trao giải Nhất cho đội WAYD (Trường THPT Đơn Dương)

Kết thúc cuộc thi, ở bảng A, giải Nhất thuộc về đội DLC CREW (Trường Cao đẳng Đà Lạt); giải Nhì thuộc về đội DRIP (Trường Cao đẳng Bình Thuận). 2 giải Ba được trao cho đội DOP Z CREW (Trường Đại học Phan Thiết) và đội BOM (Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng).

Trao giải Nhì các bảng cho các đội thi

Ở bảng B, giải Nhất thuộc về đội WAYD (Trường THPT Đơn Dương); giải Nhì thuộc về đội BURNING UP (Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết). 3 giải Ba được trao cho các đội DOREMI GANGZ (Trường THPT Đắk Mil), KEY 4 DANCE (Trường THPT Hàm Thuận Nam) và D4U (Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết).

Trao giải Ba cho các đội thi

Ban Tổ chức còn trao 3 giải Phong cách, 3 giải Triển vọng và 2 giải Ấn tượng cho các đội thi có phần trình diễn nổi bật.

Trao giải Triển vọng cho các đội thi

Các đội thi đạt giải Ba tại bảng A

Dịp này, Ban Tổ chức trao 20 suất học bổng “Tiếp sức sinh viên Lâm Đồng”, tổng trị giá 20 triệu đồng, nhằm động viên sinh viên vượt khó, tiếp tục học tập và rèn luyện.

Trao học bổng "Tiếp sức sinh viên Lâm Đồng"

Cuộc thi là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2028, đồng thời tạo không gian giao lưu, phát huy năng khiếu và sức sáng tạo của học sinh, sinh viên, góp phần lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ Lâm Đồng năng động, nhiệt huyết.