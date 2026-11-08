Sôi nổi cuộc thi trực tuyến "Thủ đô Hà Nội cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới"
Nhằm góp phần đưa Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị sớm đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thủ đô Hà Nội cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới” tìm hiểu Nghị quyết trên nền tảng Công dân Thủ đô số (iHanoi).
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/soi-noi-cuoc-thi-truc-tuyen-thu-do-ha-noi-cung-dan-toc-trong-ky-nguyen-moi-246261108181047174.htm