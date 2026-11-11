Sôi nổi cuộc thi nâng cao năng lực Ban vận động ấp xây dựng đời sống văn hoá

Cuộc thi là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11), góp phần đưa phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở từng bước đi vào thực chất.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh; Ngô Minh Toàn, Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân xã Phước Long.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Nam Phong (ảnh trên) và Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Ngô Minh Toàn trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phước Long Phạm Thành Phước tặng hoa các thành viên Ban Giám khảo cuộc thi.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 100 thí sinh đến từ 12 đội thi đại diện cho các ấp trên địa bàn xã Phước Long. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp làm công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hoá ngay tại địa bàn dân cư.

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Long Trần Anh Khiêm phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Long Trần Anh Khiêm nhấn mạnh: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giữ vai trò quan trọng trong xây dựng con người, cộng đồng dân cư và môi trường văn hoá lành mạnh. Hiệu quả của phong trào phụ thuộc rất lớn vào năng lực, phương pháp vận động và sự gương mẫu của từng thành viên Ban vận động ở ấp.

Cuộc thi chính là dịp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật kiến thức mới và nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong công tác vận động quần chúng.

Đội ấp Long Hải chia sẻ cách làm hay trong công tác vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hoá.

Đội ấp Long Hậu kết hợp sử dụng pa nô tuyên truyền giúp tăng tính trực quan sinh động cho phần thi.

Các đội lần lượt trải qua ba phần tranh tài sôi nổi: Kiểm tra kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội dung cốt lõi của phong trào văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; kỹ năng xử lý tình huống thực tế tại cơ sở; giới thiệu các mô hình, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả trong công tác tập hợp, vận động Nhân dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự…

Với sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần quyết tâm cao, các đội đã mang đến những phần thi hấp dẫn, đầy thuyết phục.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Chí Công và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phước Long Phạm Thành Phước trao giải Nhất cho đội ấp Phước Thuận.

Sau một buổi tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc, trong đó giải Nhất thuộc về ấp Phước Thuận./.