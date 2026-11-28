Tại vòng chung kết, các thí sinh tranh tài qua 4 phần thi gồm “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Với hình thức trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có 10 giây để lựa chọn đáp án, kết hợp các trò chơi vận động dành cho giáo viên nhằm giải cứu thí sinh, cuộc thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh.

Các em học sinh tham gia cuộc thi yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026-2027.

Nội dung câu hỏi tập trung vào kiến thức về biển, đảo Việt Nam; truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; lịch sử, văn hóa dân tộc và các quy định pháp luật liên quan đến biển, đảo. Qua cuộc thi, học sinh có thêm cơ hội củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo, đồng thời rèn luyện tư duy, sự bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh khi tham gia các hoạt động tập thể.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc; lựa chọn 5 thí sinh tiêu biểu đại diện đội tuyển tỉnh Lâm Đồng tham gia vòng thi cấp khu vực, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2027, cùng đội tuyển tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Ban tổ chức trao 2 giải Nhì.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho em Nguyễn Ngọc Khánh Vân.

Dịp này, Ban tổ chức trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 15 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, góp phần động viên các em tiếp tục phấn đấu, rèn luyện.

Việc đội thi Biển Xanh tỉnh Lâm Đồng đạt giải Nhì tại cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” cấp toàn quốc năm 2026 minh chứng cho hiệu quả phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 với địa phương và ngành giáo dục trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ về chủ quyền biển, đảo.