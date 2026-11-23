Các thí sinh ham gia trả lời câu hỏi tại Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Cuộc thi có sự tham gia của 100 học sinh tiêu biểu đến từ 4 trường THCS trên địa bàn các xã, phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông và Tam Quan. Đây là hoạt động nhằm trang bị kiến thức về biển, đảo Việt Nam, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh xuất sắc tại cuộc thi

Phát biểu khai mạc, Đại tá Triệu Quang Quy, Chính ủy Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh, cuộc thi có ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền, giáo dục cho học sinh những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam; truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Với hình thức thi “Rung chuông vàng”, 100 thí sinh lần lượt tranh tài qua 4 chặng gồm “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Ở mỗi câu hỏi trắc nghiệm, các em có 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án. Nội dung thi xoay quanh lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và địa phương; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và pháp luật quốc tế liên quan đến biển, đảo. Các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống ma túy và bạo lực học đường cũng được đưa vào cuộc thi.

Trải qua các phần thi, các thí sinh thể hiện sự tự tin, khả năng tư duy và vốn hiểu biết qua từng câu hỏi. Những nội dung về lịch sử dân tộc, chủ quyền biển, đảo và truyền thống người chiến sĩ Cảnh sát biển đã tạo không khí tranh tài sôi nổi, đồng thời giúp các em nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao thưởng cho 15 học sinh có tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ Cảnh sát biển”; tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Diễm Phúc