Đại tá Triệu Quang Quy, Chính ủy Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Triệu Quang Quy, Chính ủy Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh: Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng kiến thức về biển, đảo Việt Nam, truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển đến các em học sinh. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tham gia tranh tài có 100 học sinh tiêu biểu đến từ 4 trường THCS trên địa bàn 3 xã, phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông và Tam Quan. Cuộc thi được tổ chức theo mô hình “Rung chuông vàng”, các thí sinh lần lượt vượt qua 4 chặng thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”.

Quang cảnh Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” vòng thi cấp cụm xã, phường tại tỉnh Gia Lai.

Hệ thống câu hỏi tập trung vào lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và địa phương; chủ trương của Đảng, quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế về biển, đảo; lồng ghép kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy và bạo lực học đường.

Các thí sinh tập trung thực hiện các chặng thi.

Kết thúc vòng thi, giải Nhất thuộc về em Nguyễn Lê Khả Ái (trường THCS Hoài Nhơn Đông), giải Nhì thuộc về em Hồ Quốc Việt (trường THCS số 1 Hoài Nhơn Đông) và em Võ Lý Ngọc Hà (trường THCS Hoài Nhơn Đông), giải Ba thuộc về em Đặng Tôn Đức Tiến (trường THCS Tam Quan) và em Bùi Bảo Bình (trường THCS Hoài Nhơn Đông). Đồng thời, 10 thí sinh có điểm số cao nhất đại diện cụm bước vào vòng thi cấp tỉnh.

Ban tổ chức trao giải cho học sinh đạt giải trong Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại tỉnh Gia Lai.

Trong khuôn khổ chương trình, Vùng Cảnh sát biển 2 trao thưởng cho 15 học sinh có tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

Đại tá Triệu Quang Quy, Chính ủy Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2 và Thượng tá Phạm Như Chất, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao tặng xe đạp tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng 20 chiếc xe đạp tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, động viên các em vươn lên trong học tập.