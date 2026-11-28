Tại cuộc thi, 100 em học sinh đến từ các trường: THCS Cửa Việt, THCS Gio Linh, THCS Bến Hải và Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú Gio Linh đã tranh tài sôi nổi qua 4 chặng thi hấp dẫn theo hình thức Rung chuông vàng gồm: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyển”.

Hệ thống câu hỏi tập trung kiến thức về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Thuỷ sản; truyền thống lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, lịch sử tỉnh Quảng Trị; lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường...

Cuộc thi thu hút đông đảo học sinh tham gia - Ảnh:L.O

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho em Võ Tiến Thắng, lớp 8B, Trường THCS Bến Hải; 2 giải Nhì cho các em: Hoàng Minh Hải, Trường THCS Bến Hải, Hồ Văn Danh, Trường PTDT nội trú Gio Linh; 2 giải Ba được trao cho các em: Lê Phan Bình An, Trường THCS Gio Linh, Hồ Thị Khánh Ly, Trường PTDT nội trú Gio Linh.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các em học sinh đoạt giải - Ảnh: L.O

Cuộc thi giúp học sinh nâng cao hiểu biết về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Ban Tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh:L.O

Dịp này, Ban Tổ chức cùng đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các đại biểu đã trao tặng 18 xe đạp, 28 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.