Sôi nổi chương trình văn nghệ rực rỡ sắc hoa của phụ nữ xã Quang Minh

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quang Minh Trần Thị Ngọc Dung phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: PV

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quang Minh Trần Thị Ngọc Dung phát biểu nhấn mạnh, trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; là mái nhà chung đoàn kết, tập hợp, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, phụ nữ Quang Minh đang từng ngày nỗ lực vươn lên, phát huy phẩm chất “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”; xây dựng hạnh phúc, gìn giữ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; chung tay thực hiện an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương Quang Minh ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng đại diện các chi hội phụ nữ tham gia chương trình. Ảnh: PV

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quang Minh cho rằng, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ là một bông hoa mang vẻ đẹp riêng; người tận tụy trong lao động, người trách nhiệm với gia đình, người năng động trong công tác xã hội, người âm thầm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Khi những bông hoa ấy cùng hội tụ, cùng đoàn kết và lan tỏa yêu thương, chúng ta sẽ tạo nên một vườn hoa rực rỡ sắc màu, tỏa hương bằng những việc làm thiết thực và những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Chương trình văn nghệ không chỉ là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ thể hiện tài năng, niềm đam mê nghệ thuật, mà còn là không gian giao lưu, kết nối, thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Quang Minh nói riêng.

Phần trình diễn áo dài tại chương trình. Ảnh: PV

Điểm nhấn tại chương trình là phần trình diễn áo dài của cán bộ, hội viên phụ nữ, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam; khẳng định hình ảnh người phụ nữ Quang Minh tự tin, năng động, nhân ái, hiện đại nhưng luôn trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình và xã hội.