Sôi nổi chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam 2026

Một tiết mục nghệ thuật do nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn trong chương trình. Ảnh: My Ny

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai; nghệ sĩ xiếc, ảo thuật thuộc Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Phần biểu diễn ảo thuật có sự tham gia của các ảo thuật gia David Trần, Hoàng Hải, Đoàn Minh Quang... với các màn xiếc thăng bằng, biến hóa chim bồ câu, bông hoa... Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đến không khí sôi nổi, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Ảo thuật gia Hoàng Hải biểu diễn xiếc thăng bằng trong chương trình. Ảnh: My Ny

Chương trình là hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tôn vinh những giá trị và thành tựu của sân khấu Việt Nam; là dịp để văn nghệ sĩ giao lưu, trao đổi về sáng tác, dàn dựng và biểu diễn. Qua đó, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.