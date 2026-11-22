Tối 22-11, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, văn hóa và dân vũ thể thao với chủ đề “Khánh Hòa - Hội tụ sắc màu văn hóa, lan tỏa tinh hoa dân tộc” hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Doanh nhân nữ tỉnh cùng gần 1.000 hội viên Hội UNESCO tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khánh Hòa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, hội tụ nhiều di sản và loại hình nghệ thuật đặc sắc như văn hóa dân tộc Chăm, nghệ thuật bài chòi, dân ca, dân vũ truyền thống, nghệ thuật dân gian... Đây là những giá trị quý báu, góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất và con người Khánh Hòa, cần được gìn giữ, phát huy và trao truyền qua các thế hệ.

Chương trình không chỉ là dịp giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn tạo không gian giao lưu, kết nối các nghệ nhân, nghệ sĩ, câu lạc bộ và những người yêu văn hóa dân tộc. Qua chương trình, Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa mong muốn các nghệ nhân, nghệ sĩ, câu lạc bộ và hội viên tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân tích cực trong phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng; gìn giữ, bảo tồn, sáng tạo và lan tỏa các giá trị di sản, khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Tại chương trình, các đơn vị, câu lạc bộ và hội viên Hội UNESCO tỉnh đã mang đến 21 tiết mục nghệ thuật đặc sắc với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử, tình yêu biển đảo, thể hiện niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển trong thời kỳ mới. Đồng thời, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa lời ca và điệu múa, tạo nên những màn trình diễn giàu cảm xúc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Tiêu biểu như: Xương máu cha ông và Con rồng cháu tiên, Bài ca Đại đoàn kết, Việt Nam kiêu hãnh, Hào khí Việt Nam, Gần lắm Trường Sa, Người Chăm ơn Đảng, Sức sống Raglai, Làng Chăm ơn Bác, Tình làng gốm, Khánh Hòa hội tụ sắc màu văn hóa, Khánh Hòa hội nhập vươn tầm bay xa, Khánh Hòa bước vào kỷ nguyên mới...

Tiết mục "Xương máu cha ông và Con rồng cháu tiên" mở màn cho chương trình biểu diễn.

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết, góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, dân vũ thể thao quần chúng, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình:

Tiết mục hát múa "Làng Chăm ơn Đảng".

Tiết mục bài chòi "Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I - Khánh Hòa 2026" do tốp ca nam nữ biểu diễn.

Không khí vui tươi, sôi nổi lan tỏa qua tiết mục “Khánh Hòa sắc màu hội tụ văn hóa”.

Các đơn vị, câu lạc bộ mang đến những tiết mục biểu diễn với sắc màu văn hóa đa dạng, tạo nên không khí hào hứng và đầy sức sống cho chương trình.

Văn hóa các vùng miền được giới thiệu qua các tiết mục.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các đơn vị, câu lạc bộ tham gia chương trình.