Sôi nổi chương trình nghệ thuật cựu TNXP khu vực Cầu Giấy mừng thành công Đại hội V

Chương trình cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10) và 36 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10). Với chủ đề “Một thời tuổi trẻ – Một đời cống hiến – Một tấm lòng nghĩa tình”, liên hoan tạo không khí giao lưu ấm áp, tiếp thêm nhiệt huyết cho các thế hệ cựu TNXP đồng hành xây dựng Thủ đô.

Các đồng chí lãnh đạo tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia chương trình. Ảnh: Bảo Lâm

Tới dự có Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Lê Tuấn Hùng; đại diện HĐND – UBND – MTTQ, các tổ chức đoàn thể địa phương và hơn 300 cán bộ, hội viên.

Phát biểu khai mạc chương trình, Trưởng Ban Liên lạc Cựu TNXP khu vực Cầu Giấy Lê Thị Hồi cho biết: Trong hai ngày 22 và 23-9, Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2026–2031 đã thành công tốt đẹp với 350 đại biểu, đại diện cho gần 4 vạn cựu TNXP Thủ đô, hiệp thương bầu Ban Chấp hành khóa V gồm 57 đồng chí.

Bà Lê Thị Hồi khẳng định, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, tinh thần TNXP vẫn luôn cháy bỏng. Hiện nay, toàn khu vực Cầu Giấy có tới 98% hội viên là người cao tuổi và 70% hội viên là nữ.

Tiết mục biểu diễn của Hội Cựu TNXP phường Yên Hòa. Ảnh: Bảo Lâm

Việc tổ chức chương trình nghệ thuật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt hơn nữa tình đồng chí, đồng đội giữa các hội viên sau thành công rực rỡ của Đại hội Hội Cựu TNXP các cấp. Đồng thời, đây cũng là dịp ghi nhận, tôn vinh những cống hiến bền bỉ của lực lượng cựu TNXP, đặc biệt là các nữ cựu TNXP và các hội viên cao tuổi trong phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động nghĩa tình đồng đội.

Chương trình đã quy tụ các tiết mục dàn dựng công phu, chan chứa tình yêu quê hương, đất nước và ký ức thanh xuân anh hùng, với mỗi phường đầu tư 4 tiết mục đặc sắc.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Lê Tuấn Hùng phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Chúc mừng chương trình tổ chức thành công, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Lê Tuấn Hùng khẳng định, những lời ca, tiếng hát hôm nay chính là sự tiếp nối truyền thống của một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, cống hiến và trách nhiệm, một cách nhìn nhận cho thấy giá trị của hoạt động văn hóa, văn nghệ không chỉ dừng ở giải trí, mà còn là công cụ giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào cho các thế hệ hội viên.

Đồng chí Lê Tuấn Hùng mong muốn các cựu TNXP tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống nghĩa tình, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Lê Tuấn Hùng và Trưởng Ban Liên lạc Cựu TNXP khu vực Cầu Giấy Lê Thị Hồi tặng hoa 3 phường tham dự chương trình. Ảnh: Bảo Lâm

Tại chương trình, cựu TNXP 3 phường đã trình diễn 14 tiết mục đặc sắc được đầu tư dàn dựng công phu. Các tiết mục không chỉ tái hiện những ký ức gian khổ nhưng vô cùng tự hào của một thời tuổi trẻ xung phong lên đường bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, mà còn ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần "Tuổi cao – gương sáng" của người cao tuổi và vẻ đẹp kiên trung, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam.

Thông qua chương trình, Ban Liên lạc cựu TNXP khu vực Cầu Giấy (3 phường Nghĩa Đô – Yên Hòa – Cầu Giấy) tiếp tục động viên các thế hệ cựu TNXP tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và đồng hành cùng sự nghiệp phát triển của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.

Một số tiết mục biểu diễn tại chương trình. Ảnh và clip: Bảo Lâm