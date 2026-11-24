Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: My Ny

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và đông đảo nhân dân.

Tiết mục Sông ru biểu diễn tại chương trình. Ảnh: My Ny

Sau 7 ngày diễn ra sôi nổi, chuỗi hoạt động trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét thông qua các không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực; các hoạt động giao lưu nghệ thuật đa sắc, góp phần tôn vinh giá trị di sản và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

Tiết mục Sắc màu Đồng Nai biểu diễn tại chương trình. Ảnh: My Ny

Tại chương trình, đại biểu và khán giả đã cùng nhìn lại hành trình của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết qua thước phim tổng kết giàu cảm xúc. Điểm nhấn của buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, các vũ đoàn cùng nhiều ca sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh như Thảo Trang, Isaac, Ngô Lan Hương…

Ca sĩ Thảo Trang biểu diễn tiết mục Tôi phi thường. Ảnh: My Ny

Xuyên suốt chương trình, các tiết mục ca múa nhạc mang đậm âm hưởng truyền thống hòa quyện cùng hơi thở hiện đại như: Sông ru, Nhạc rừng, Sắc màu Đồng Nai, Thành phố ngày mới, Về đi thôi, Đi giữa trời rực rỡ, Đồng Nai trang sử mới, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời… đã tái hiện sinh động hành trình từ thuở cha ông mở cõi, giữ cõi đến khát vọng đổi mới, vươn mình phát triển của thành phố hôm nay. Mặc dù trời mưa rất to song các nghệ sĩ, diễn viên vẫn biểu diễn rất sôi nổi dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Thành công của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 không chỉ tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa ý nghĩa phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, mà còn tiếp tục bồi đắp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tạo động lực để các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng Đồng Nai ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.