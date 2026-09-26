Sôi nổi chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương
Tối 26/9, tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với các phường: Kỳ Lừa, Lương Văn Tri; xã Tân Đoàn cùng các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh tổ chức chương trình biểu diễn, giao lưu văn nghệ quần chúng.
Tham gia chương trình, các diễn viên không chuyên, hội viên các câu lạc bộ đã mang đến 21 tiết mục với nhiều thể loại như hát, múa, nhảy, dân vũ... Các tiết mục được dàn dựng đa dạng, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, giao lưu.
Cùng với chương trình biểu diễn tại sân khấu chính, Không gian văn hóa đường Hùng Vương còn diễn ra nhiều hoạt động như giao lưu văn hóa dân gian truyền thống; biểu diễn múa lân; giao lưu, thi đấu Cờ tướng “Kỳ đài Lạng Sơn” lần thứ VI; giao lưu nhảy dân vũ, nhảy hiện đại, khiêu vũ và các trò chơi dân gian...
Các hoạt động góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sân chơi để các câu lạc bộ, hội viên và người dân gặp gỡ, giao lưu, thể hiện năng khiếu. Qua đó, nâng cao hiệu quả Không gian văn hóa đường Hùng Vương, từng bước trở thành nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng với nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/soi-noi-chuong-trinh-giao-luu-van-nghe-quan-chung-tai-khong-gian-van-hoa-duong-hung-vuong-5105394.html