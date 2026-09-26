Sôi nổi chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Tiết mục biểu diễn của các học sinh trên địa bàn

Tham gia chương trình, các diễn viên không chuyên, hội viên các câu lạc bộ đã mang đến 21 tiết mục với nhiều thể loại như hát, múa, nhảy, dân vũ... Các tiết mục được dàn dựng đa dạng, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, giao lưu.

Tiết mục hát then "Nhớ ơn anh Tri" do CLB Bản tồn văn hóa xã Tân Đoàn biểu diễn

Đông đảo người dân theo dõi và cổ vũ cho chương trình

Cùng với chương trình biểu diễn tại sân khấu chính, Không gian văn hóa đường Hùng Vương còn diễn ra nhiều hoạt động như giao lưu văn hóa dân gian truyền thống; biểu diễn múa lân; giao lưu, thi đấu Cờ tướng “Kỳ đài Lạng Sơn” lần thứ VI; giao lưu nhảy dân vũ, nhảy hiện đại, khiêu vũ và các trò chơi dân gian...

Hoạt động múa lân thu hút người dân theo dõi

Hoạt động nhảy bạt nhún (Jumping Dance) lần đầu được tổ chức tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Các hoạt động góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sân chơi để các câu lạc bộ, hội viên và người dân gặp gỡ, giao lưu, thể hiện năng khiếu. Qua đó, nâng cao hiệu quả Không gian văn hóa đường Hùng Vương, từng bước trở thành nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng với nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn.