Sôi nổi chương trình giao lưu văn hoá - thể thao “Sắc màu tuổi trẻ biên cương”

Quang cảnh chương trình.

Tham dự chương trình có đại diện Đoàn phường Lào Cai, Huyện đoàn tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu (Trung Quốc); đại diện ban, ngành, đoàn thể phường Lào Cai, ban giám hiệu Trường THPT Lê Hồng Phong cùng hơn 500 học sinh, đoàn viên, thanh niên địa phương.

Chương trình là dịp để đoàn viên, thanh niên hai địa phương gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau.

Các đại biểu dự chương trình.

Chương trình được tổ chức trên cơ sở thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, với mục tiêu xây dựng không gian giao lưu cởi mở, thân thiện, tạo điều kiện để thanh niên hai địa phương tìm hiểu về văn hóa, con người và những nét đặc sắc của mỗi vùng đất.

Đây cũng là dịp để các tổ chức đoàn chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh niên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đoàn phường Lào Cai và Huyện đoàn tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu (Trung Quốc) tặng quà hữu nghị.

Là địa bàn biên giới có vị trí quan trọng trong kết nối giao thương, giao lưu kinh tế, văn hóa và đối ngoại giữa Việt Nam và Trung Quốc, phường Lào Cai hội tụ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc cùng sinh sống. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm, tuổi trẻ phường Lào Cai mong muốn giới thiệu đến các bạn thanh niên Hà Khẩu những nét đặc sắc về mảnh đất, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động giao lưu, chương trình còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, mỗi bạn trẻ có thêm cơ hội mở rộng hiểu biết, tăng cường tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai địa phương.

Hấp dẫn các hoạt động giao lưu văn hoá.

Xác định thanh niên là lực lượng quan trọng góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương, thời gian tới, Đoàn phường Lào Cai mong muốn tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động hợp tác với Huyện đoàn Hà Khẩu trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn.

Chương trình giao lưu “Sắc màu Tuổi trẻ Biên cương” không chỉ tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần vun đắp tình cảm, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Những hoạt động ý nghĩa này sẽ là nền tảng để tuổi trẻ hai địa phương tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác, chung tay xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra một số hoạt động ý nghĩa.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra một số hoạt động: ra quân tình nguyện làm sạch môi trường khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đoạn từ mốc 102 đến mốc 103, dọc tuyến sông biên giới Nậm Thi (phía Việt Nam); trình diễn trang phục dân tộc, giao lưu văn hoá văn nghệ...