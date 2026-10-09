Sôi nổi chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương vào tối 10/10

Điểm nhấn của chương trình là sân khấu trung tâm với 20 tiết mục biểu diễn văn nghệ quần chúng với các màn ca múa nhạc, hòa tấu cụm nhạc cụ, cùng các tiết mục khiêu vũ, nhảy hiện đại, trình diễn trang phục dân tộc do học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Lạng Sơn, Trường THCS Hoàng Văn Thụ và thành viên các câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn thể hiện.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, dọc tuyến phố đi bộ sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và trải nghiệm hấp dẫn như: chương trình giao lưu văn hóa dân gian, hát then, đàn tính, múa chầu, hát sli, lượn và hoạt động giao lưu lảy cỏ thú vị.

Tiết mục biểu diễn hát then, đàn tính tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Cùng đó, người dân cũng được tham gia vào các hoạt động sôi nổi khác như: múa lân truyền thống, Giải cờ tướng “Kỳ đài Lạng Sơn” lần thứ IX, các trò chơi dân gian (ô ăn quan, nhảy sạp, nhảy dây)...

Đặc biệt, tuần này chương trình còn mang đến những hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống đặc sắc như hoạt động hướng dẫn làm bánh ngải và bánh dày ngũ sắc trực tiếp tại gian hàng OCOP cùng không gian viết thư pháp do nhóm học sinh Trường THCS Chi Lăng thực hiện.

Người dân mua sắm các sản phẩm lưu niệm tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Việc duy trì các hoạt động trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian cùng khu giới thiệu sản phẩm OCOP tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương đã tạo ra sân chơi cộng đồng đầy ý nghĩa. Sự kiện tiếp tục khẳng định hiệu quả làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân, tạo điểm hẹn văn hóa hấp dẫn cho xứ Lạng về đêm.