Sôi nổi chuỗi hoạt động tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương tối 17/10

Điểm nhấn của chương trình là Liên hoan các câu lạc bộ, nhóm nhảy hiện đại tỉnh Lạng Sơn năm 2026 và chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng do Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh thể hiện. Ngay sau lễ khai mạc và trao cờ lưu niệm, các câu lạc bộ, nhóm nhảy hiện đại trên địa bàn tỉnh sẽ lần lượt tranh tài, mang đến những màn trình diễn sôi động, trẻ trung trước khi Ban Tổ chức tổng kết và trao giải.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh biểu diễn tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Dọc tuyến phố đi bộ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và giải trí cộng đồng hấp dẫn như: hát then - đàn tính, múa chầu, hát sli, hát lượn và tổ chức giao lưu lảy cỏ; biểu diễn múa lân truyền thống; Giải cờ tướng “Kỳ đài Lạng Sơn” lần thứ XI và các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy sạp, nhảy dây...

Người dân tham gia giao lưu nhảy khiêu vũ hiện đại tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Đặc biệt, không gian tuần này mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa ẩm thực và giáo dục kỹ năng phong phú. Hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Trường Mầm non Victoria School Mailand Hoàng Đồng tổ chức chuỗi workshop trải nghiệm cho mẹ và bé như làm thiệp hoa, làm sản phẩm thủ công, check-in photobooth.

Các hoạt động chính tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương tối 17/10

Tại gian hàng OCOP, nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn du khách thực hành làm bánh ngải, bánh dày ngũ sắc và trải nghiệm làm bánh trôi truyền thống. Cùng với đó, nhóm học sinh Trường THCS Chi Lăng giới thiệu gian hàng viết thư pháp và trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm xanh tái chế, đồ thủ công mang đậm họa tiết thổ cẩm Tày, Nùng.

Chuỗi hoạt động tối nay tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình Không gian văn hóa đường Hùng Vương trong việc làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân, tạo điểm hẹn văn hóa hấp dẫn cho xứ Lạng về đêm.