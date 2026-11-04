Sôi nổi chuỗi hoạt động “Điểm hẹn di sản”

Diễn ra trong 2 ngày 4 và 5-11, chuỗi hoạt động nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026, đồng thời hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11); góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai.

Người dân tham quan, tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm đặc sản địa phương. Ảnh: Minh Chí

Trong khuôn khổ chương trình, 10 gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, hàng thủ công truyền thống và ẩm thực.

Người dân, du khách còn được trải nghiệm 5 không gian văn hóa gồm: đến với cộng đồng, chạm vào di sản, vườn tượng kể chuyện, không gian cồng chiêng và đêm hội giao lưu văn hóa, nghề nghiệp của nghệ nhân.

Nhiều hoạt động trải nghiệm như giao lưu với Nghệ nhân Ưu tú Ksor Hnao, tìm hiểu nghệ thuật cồng chiêng, múa xoang, đàn ca và thưởng thức ẩm thực truyền thống đã tạo sức hút đối với người dân, du khách.

Dịp này, lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm được tổ chức cho 20 thanh thiếu niên và phụ nữ trên địa bàn, góp phần trao truyền kỹ thuật dệt và khơi dậy ý thức gìn giữ nghề truyền thống trong cộng đồng.

Ngày hội trò chơi dân gian tại nhà rông tổ dân phố Plei Kép với các hoạt động đồng diễn dân vũ, nhảy bao bố, kéo co, đập heo đất cũng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

Nghệ nhân hướng dẫn thanh thiếu niên, phụ nữ thực hành nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Minh Chí

Chuỗi hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng dân cư, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhất là không gian văn hóa cồng chiêng và nghề dệt thổ cẩm của người Jrai.