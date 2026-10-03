Sôi nổi Chung khảo Hội thi 'Dân vận khéo' xã Thiên Lộc năm 2026

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiên Lộc Nguyễn Chiến Thắng cho biết: Hội thi “Dân vận khéo” xã Thiên Lộc năm 2026 đã thu hút sự hưởng ứng tích cực, tham gia sôi nổi và trách nhiệm cao từ cấp ủy, lãnh đạo và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân của 14/14 thôn trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiên Lộc Nguyễn Chiến Thắng phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: PV

Qua các vòng sơ loại, Hội thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống văn hiến của Thủ đô và địa phương, mà còn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và các lực lượng trong hệ thống chính trị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng làm công tác dân vận.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh, xã Thiên Lộc đang đứng trước những yêu cầu mới trong quá trình xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, phát triển bền vững. Từ giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, chuyển đổi số đến chăm lo an sinh xã hội, phát triển kinh tế…, mỗi nhiệm vụ đều cần sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân.

Các đội thi tranh tài phần thi Kiến thức công tác dân vận. Ảnh: PV

Các tiểu phẩm được dàn dựng với nội dung gần gũi đời sống. Ảnh: PV

Trong bối cảnh đó, công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới nội dung, linh hoạt phương thức, sâu sát cơ sở và hướng vào hiệu quả thực chất. Những mô hình “Dân vận khéo” cần bắt đầu từ những việc cụ thể, gần gũi với đời sống như vận động nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp; tham gia chuyển đổi số; chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

"Dân vận khéo cũng có thể bắt đầu từ những việc rất giản dị, như sự kiên trì lắng nghe của cán bộ, một lời giải thích thấu tình đạt lý, một việc làm trách nhiệm vì lợi ích chung hay sự tận tâm cùng người dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua đó, hiệu quả công tác dân vận được thể hiện bằng sự đồng thuận của nhân dân, kết quả công việc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền"- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiên Lộc nhấn mạnh.

Không khí sôi nổi tại hội thi. Ảnh: PV

Tại vòng Chung khảo, 6 đội thi đến từ các thôn Đông, Bắc, Mai Châu, Mạch Lũng,Thọ Đa, Đại Đồng đã trải qua 3 phần thi gồm: Giới thiệu; Kiến thức công tác dân vận; Kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận. Với sự chuẩn bị công phu, các đội đã mang đến những phần giới thiệu sinh động, nội dung kiến thức thiết thực và các màn thể hiện kỹ năng nghiệp vụ gắn với thực tiễn công tác ở cơ sở.

Đáng chú ý, nhiều tiểu phẩm được dàn dựng từ những tình huống gần gũi trong đời sống, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn cho Hội thi. Qua hình thức sân khấu hóa, các đội có dịp thể hiện cách xử lý tình huống, kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục và giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa bàn dân cư.

Khen thưởng 10 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi. Ảnh: PV

Ban Tổ chức trao Giải Xuất sắc và Giải Nhất cho các đội thi. Ảnh: PV

Sau các phần thi sôi nổi, Đội thi đến từ thôn Thọ Đa đã giành Giải Xuất sắc; Giải Nhất thuộc về thôn Đại Đồng; Giải Nhì thuộc về các thôn: Bắc, Mai Châu; Giải Ba thuộc về các thôn: Đông, Mạch Lũng

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiên Lộc đã khen thưởng 10 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” xã Thiên Lộc năm 2026.