Sôi nổi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026

Dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Cùng dự có lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, cùng hơn 5.000 người.

Các đại biểu tham dự chương trình khai mạc. Ảnh: NGÂN HÀ

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Báo Hànộimới (thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội tổ chức.

Phát biểu khai mạc chung kết giải chạy, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, năm 2026, giải được triển khai đồng loạt từ tháng 3 tại 126 phường, xã, các trường đại học, cao đẳng, với sự tham gia của hơn 100.000 vận động viên đạt tiêu chuẩn phổ thông ở cấp cơ sở.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu khai mạc. Ảnh: NGÂN HÀ

Tại chung kết cấp thành phố, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 chào đón sự góp mặt của hơn 3.000 vận động viên, cán bộ, công chức thuộc các khối xã, phường, 8 trường đại học, cao đẳng của Hà Nội và 16 tỉnh, thành phố bạn. Đặc biệt, chung kết Giải chạy năm nay chào đón 250 vận động viên người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 11 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội tham gia giải chạy, cùng hơn 2.000 người chạy hưởng ứng.

“Bên cạnh các nội dung thi đấu chuyên môn, Giải chạy còn mang thông điệp rất ý nghĩa về hòa bình. Từ Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, chúng ta sẽ cùng nhau ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu, nhằm góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp trên toàn cầu”, đồng chí Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Các đại biểu tham gia chạy đồng hành. Ảnh: NGÂN HÀ

Sau nghi thức khai mạc, các đại biểu, khách mời tham gia chạy đồng hành; các vận động viên tranh tài các nội dung. Kết quả, nhà vô địch các nội dung lần lượt gồm: Trần Hoàng Long Giang (cự ly 1.750m nam THCS); Nguyễn Thị Ngọc Lan (1.750m nữ THCS); Sugihara Kei - Đại sứ quán Nhật Bản (3.500m khối nam người nước ngoài); Christine Mitchel - Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội (1.750m khối nữ người nước ngoài); Lương Đức Phước (8.750m nam nâng cao); Bùi Thị Thu Hà (5.250m nữ nâng cao)...

Các vận động viên tranh tài ở chung kết. Ảnh: NGÂN HÀ

Nhân dịp này, Ban tổ chức giải trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TP Hà Nội thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội.