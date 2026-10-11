Sôi nổi Chợ phiên mở rộng đặc biệt xã Muổi Nọi

Đông đảo nhân dân, du khách tham gia Chợ phiên mở rộng đặc biệt xã Muổi Nọi.

Trong không gian rực rỡ sắc màu của phiên chợ, nhân dân và du khách được trải nghiệm, mua sắm các sản phẩm nông sản tươi ngon, ẩm thực hấp dẫn, đồ thủ công và thổ cẩm do người dân 16 bản trên địa bàn và các xã lân cận sản xuất, chế biến.

Các sản phẩm đan lát được bày bán tại phiên chợ.

Sản phẩm cà phê được trưng bày, giới thiệu tại phiên chợ.

Sản phẩm dưới lưới Akiara Nhật xanh của xã Chiềng La được giới thiệu tại phiên chợ.

Bên cạnh các hoạt động giao thương, còn diễn ra hoạt động giã bánh dày truyền thống của đồng bào dân tộc Mông bản Hua Lành, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho phiên chợ.

Người dân, du khách trải nghiệm nặn bánh dày.

Việc tổ chức phiên chợ tạo cầu nối quan trọng thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, quảng bá tiềm năng, hình ảnh, con người xã Muổi Nọi thân thiện, mến khách đến với bạn bè gần xa.

Nhân dân mua bán tại phiên chợ