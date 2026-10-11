Sôi nổi Chợ phiên mở rộng đặc biệt xã Muổi Nọi
Ngày 11/10, xã Muổi Nọi đã tổ chức Chợ phiên mở rộng đặc biệt, quảng bá nét đẹp văn hóa, ẩm thực và nông sản địa phương.
Trong không gian rực rỡ sắc màu của phiên chợ, nhân dân và du khách được trải nghiệm, mua sắm các sản phẩm nông sản tươi ngon, ẩm thực hấp dẫn, đồ thủ công và thổ cẩm do người dân 16 bản trên địa bàn và các xã lân cận sản xuất, chế biến.
Bên cạnh các hoạt động giao thương, còn diễn ra hoạt động giã bánh dày truyền thống của đồng bào dân tộc Mông bản Hua Lành, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho phiên chợ.
Việc tổ chức phiên chợ tạo cầu nối quan trọng thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, quảng bá tiềm năng, hình ảnh, con người xã Muổi Nọi thân thiện, mến khách đến với bạn bè gần xa.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/soi-noi-cho-phien-mo-rong-dac-biet-xa-muoi-noi-lGtm3srDR.html