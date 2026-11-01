Sôi nổi các phần thi tại Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Đội thi tham gia phần thi giã gạo bằng công cụ thô sơ

Tham dự các phần thi là thành viên hợp tác xã du lịch, các đoàn thể và người dân đến từ 12 thôn của xã Bắc Sơn. Cả 3 phần thi thu hút 12 đội, mỗi đội 5 thành viên tham gia.

Đội thi tham gia phần thi gói bánh chưng đen

Các phần thi diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân và du khách. Ở phần thi giã gạo, các đội sử dụng cối, chày gỗ để giã thóc thành gạo, thể hiện sự khéo léo, nhịp nhàng và tinh thần phối hợp giữa các thành viên. Với phần thi gói bánh chưng đen, các đội chuẩn bị nguyên liệu, thực hiện các công đoạn gói bánh theo cách làm truyền thống, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo để tạo nên những chiếc bánh vuông vắn, đẹp mắt. Đối với phần thi gặt lúa, các đội sử dụng công cụ lao động thô sơ để thu hoạch lúa, tái hiện không khí lao động trên đồng ruộng của người dân địa phương trong mùa vàng.

Các đội thi tham gia phần thi gói bánh chưng đen

Các đội thi tham gia phần thi gặt lúa bằng công cụ thô sơ

Kết thúc các phần thi, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội có thành tích xuất sắc.

Việc tổ chức các phần thi sôi nổi không chỉ đơn thuần là sân chơi văn hóa mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo tồn và phát huy những nét đẹp lao động, sản xuất cùng phong tục ẩm thực truyền thống độc đáo của cộng đồng các dân tộc xã Bắc Sơn và vùng lân cận.

Đây cũng là dịp để địa phương tái hiện sinh động bản sắc văn hóa bản địa, vừa tạo nên sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn, tạo điểm nhấn thu hút đông đảo du khách thập phương. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Bắc Sơn, kích cầu du lịch địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.