Sôi nổi các nội dung thi đấu môn điền kinh tại Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X
Từ ngày 27 đến 29/10, nội dung thi đấu các môn điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Sơn La lần thứ X, năm 2026 diễn ra tại Sân vận động bản Thẳm, phường Chiềng Sinh, thu hút gần 128 vận động viên thuộc 27 đoàn tham gia tranh tài.
Các vận động viên thi đấu ở 12 nội dung, gồm: Chạy 100m nam, nữ; 200m nữ; 400m nam; 800m nữ; 1.500m nam; nhảy cao nam, nữ; nhảy xa nam, nữ và đẩy tạ nam, nữ.
Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và quyết tâm cao, các vận động viên đã nỗ lực thi đấu, thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và sự bền bỉ qua từng nội dung. Nhiều phần thi diễn ra hấp dẫn, kịch tính, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Công tác tổ chức, điều hành thi đấu được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm các yêu cầu chuyên môn.
Kết thúc các môn thi, Ban tổ chức đã trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung.
Thông qua giải đấu, Ban tổ chức đánh giá chất lượng phong trào điền kinh tại các địa phương, đơn vị; đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/the-thao/soi-noi-cac-noi-dung-thi-dau-mon-dien-kinh-tai-dai-hoi-tdtt-tinh-son-la-lan-thu-x-xVaMF43vR.html