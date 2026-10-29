Sôi nổi các nội dung thi đấu môn điền kinh tại Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X

Các VĐV khởi động trước khi thi đấu

Các vận động viên thi đấu ở 12 nội dung, gồm: Chạy 100m nam, nữ; 200m nữ; 400m nam; 800m nữ; 1.500m nam; nhảy cao nam, nữ; nhảy xa nam, nữ và đẩy tạ nam, nữ.

Các VĐV chuẩn bị xuất phát cự ly chạy 1.500m nam

Các VĐV nam tranh tài tại cự ly chạy 1.500m

Các VĐV chuẩn bị xuất phát cự ly chạy 800 nữ

Các VĐV nữ tranh tài trên đường đua

Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và quyết tâm cao, các vận động viên đã nỗ lực thi đấu, thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và sự bền bỉ qua từng nội dung. Nhiều phần thi diễn ra hấp dẫn, kịch tính, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Công tác tổ chức, điều hành thi đấu được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm các yêu cầu chuyên môn.

Vận động viên thi đấu môn đẩy tạ nam tại đại hội

Vận động viên thi đấu môn đẩy tạ nữ tại đại hội

Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các vận động viên

Khán giả cổ vũ nhiệt tình tại các trận thi đấu

Kết thúc các môn thi, Ban tổ chức đã trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV môn nhảy cao nữ

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV môn nhảy cao nam

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV môn nhảy xa nữ

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức đánh giá chất lượng phong trào điền kinh tại các địa phương, đơn vị; đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh.