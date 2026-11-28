Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh, nơi tổ chức môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Kết thúc môn thi đấu, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành vị trí Nhất toàn đoàn với 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng.

Môn Võ cổ truyền tại Đại hội diễn ra từ ngày 19 đến 28/11, với sự tham gia của 319 vận động viên thuộc 24 đơn vị, tranh tài ở 37 bộ huy chương, gồm 10 bộ quyền thuật và 27 bộ đối kháng.

Trận chung kết đối kháng nam môn Võ cổ truyền đến 51kg giữa Đoàn Tuấn Kiệt (giáp đỏ, TP Hồ Chí Minh) và A Os (Quảng Ngãi). Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Trong ngày thi đấu cuối, các trận tranh tài diễn ra sôi nổi, quyết liệt, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Các võ sĩ thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và khả năng vận dụng những đòn thế của võ cổ truyền trong thi đấu đối kháng. Đáng chú ý, trong 27 trận chung kết đối kháng có 8 trận thuộc nội dung H1 (không đội mũ, không mặc giáp bảo hộ; đeo găng tay, bọc chỏ, bảo vệ răng và hạ bộ) và 19 trận thuộc nội dung H2 (có đội mũ, mặc giáp bảo hộ và đeo bọc chỏ). Đây là lần đầu tiên nội dung H1 được đưa vào chương trình thi đấu tại Đại hội.

Ở nội dung H1, vận động viên Trần Ngọc Hải của Thành phố Hồ Chí Minh trở thành người đầu tiên giành Huy chương Vàng tại Đại hội. Chia sẻ sau trận đấu, Hải cho biết rất vui mừng và may mắn với thành tích đạt được. Dù hai lần phải nhờ nhân viên y tế chăm sóc do bị rách mí mắt, võ sĩ vẫn quyết tâm tiếp tục thi đấu và giành chiến thắng. Để đạt được kết quả trên, Hải cùng đồng đội đã dành hơn 3 tháng tập luyện.

Trận chung kết đối kháng nữ H1 môn Võ cổ truyền đến 54kg giữa Trần Thị Cẩm Xuyên (găng xanh, TP Hồ Chí Minh) và Lê Nguyễn Khánh Linh (Gia Lai). Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Đánh giá về chất lượng chuyên môn, ông Lê Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam cho biết, 27 trận đối kháng H1 và H2 diễn ra quyết liệt, có tính cạnh tranh cao. Các vận động viên thể hiện nhiều thế đánh đẹp của võ cổ truyền Việt Nam, tạo không khí sôi động và nhận được sự cổ vũ của khán giả.

Theo ông Lê Ngọc Quang, việc đưa nội dung H1, hay còn gọi là đấu đài, vào chương trình Đại hội là bước phát triển nhằm tăng tính ứng dụng thực tế của võ cổ truyền. Nội dung này tạo điều kiện để vận động viên vận dụng các đòn thế vào thi đấu đối kháng, qua đó thể hiện tính thực chiến và góp phần tăng sức hấp dẫn của môn võ. Tại Đại hội lần này, 8 bộ huy chương H1 được đưa vào thi đấu thực nghiệm trên cơ sở có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chia sẻ về thành tích dẫn đầu toàn đoàn, ông Trần Bửu Duyên, Huấn luyện viên trưởng đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là kết quả quá trình nỗ lực của tập thể ban huấn luyện và vận động viên, cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp. Trước Đại hội, các vận động viên được tập trung ăn ở, tập luyện trong gần 4 tháng, đồng thời có điều kiện thi đấu cọ xát để nâng cao chuyên môn.

Theo ông Trần Bửu Duyên, ở nội dung quyền thuật, Thành phố Hồ Chí Minh có lực lượng vận động viên giàu kinh nghiệm, từng tham dự nhiều kỳ Đại hội. Đối với nội dung đối kháng, đoàn đã chuẩn bị kỹ về lực lượng, chuyên môn và phương án thi đấu. Thời gian tới, Thành phố tiếp tục tìm kiếm, đào tạo vận động viên có năng khiếu để bổ sung lực lượng, hướng đến tham gia đầy đủ các hạng cân H1.

Cũng trong ngày 28/11, môn Cờ tướng và Golf hoàn thành các nội dung thi đấu. Diễn ra tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, môn Cờ tướng có 152 kỳ thủ thuộc 12 đoàn thể thao, tranh tài ở 10 bộ huy chương thuộc 4 nhóm nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ truyền thống và cờ nhanh truyền thống.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải môn Võ cổ truyền nội dung đối kháng nam H1 đến 54kg. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Kết thúc chương trình thi đấu, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn với 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng. Đoàn Bắc Ninh xếp thứ Nhì với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; đoàn Quảng Ninh đứng thứ Ba với 2 Huy chương Vàng và 7 Huy chương Đồng. Môn Cờ tướng diễn ra từ ngày 20 đến 28/11.

Trong khi đó, môn Golf diễn ra từ ngày 23 đến 28/11 tại sân Vinpearl Golf Léman, xã Củ Chi, với 55 vận động viên thuộc 9 đoàn tham gia, tranh tài ở 4 bộ huy chương gồm đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Đoàn Hà Nội giành trọn 4 Huy chương Vàng ở các nội dung thi đấu. Đây là lần đầu tiên Giải Vô địch Golf quốc gia được “tích hợp” vào Đại hội Thể thao toàn quốc.