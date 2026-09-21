Sôi nổi các hoạt động vui Tết Trung thu

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Nguyễn Trần Phương Hà và đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố trao quà cho các em thiếu nhi tại trung tâm. Ảnh: Nga Sơn

Cụ thể, Thành đoàn, Hội LHTN thành phố, Hội đồng Đội thành phố phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi tại các đơn vị, địa phương: Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố (phường Tam Hiệp); Mái ấm An Vũ (xã Đồng Tâm); các xã Nghĩa Trung, Bù Gia Mập, Xuân Hòa, Đak Lua, Tà Lài, Hưng Phước, La Ngà, Nam Cát Tiên, Thiện Hưng, Sông Ray, Đak Nhau, Xuân Phú; phường Trị An và Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi (cơ sở 1 và cơ sở 2).

Trong chương trình, các em thiếu nhi được tham gia những hoạt động như: rước đèn, biểu diễn lân sư rồng, văn nghệ, tiểu phẩm giao lưu với chị Hằng - chú Cuội, phá cỗ dưới trăng, các trò chơi hoạt náo, đố vui có thưởng, hội thi lồng đèn… Cùng với đó, Thành đoàn, Hội LHTN thành phố và Hội đồng Đội thành phố đã phối hợp với các địa phương, đơn vị trao tặng hàng trăm phần quà cho các em thiếu nhi (gồm: bánh trung thu, sữa, lồng đèn). Trong đó, có những địa phương, như: Đak Lua, Bù Gia Mập, Tà Lài, Đak Nhau được Thành đoàn, Hội LHTN thành phố và Hội đồng Đội thành phố tập trung số lượng quà lớn với từ 600-1.000 phần quà.

Những hoạt động này không chỉ mang đến cho các em thiếu nhi niềm vui trong dịp Tết Trung thu mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Các em thiếu nhi phường Trảng Dài thuyết trình tại Hội thi thiết kế lồng đèn. Ảnh: Nga Sơn

*Bên cạnh các hoạt động cấp thành phố, với sự chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, Đoàn các xã, phường đã tổ chức các đêm hội trăng rằm với nhiều hoạt động vui tươi.

Tối 20-9, tại Trường tiểu học Hà Huy Giáp (phường Trảng Dài), Đoàn phường Trảng Dài đã tổ chức Đêm hội trăng rằm năm 2026. Các em thiếu nhi trên địa bàn phường đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm giao lưu với chị Hằng - chú Cuội, tham gia đố vui có thưởng… Trong khuôn khổ của chương trình còn có Hội thi thiết kế lồng đèn với chủ đề Thiếu nhi Trảng Dài - Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. Hội thi đã thu hút 18 sản phẩm lồng đèn của 6 đơn vị trường học trên địa bàn phường tham gia. Dịp này, Đoàn phường cũng đã trao tặng 450 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi.

Trước đó, Đoàn phường Trấn Biên cũng đã tổ chức Đêm hội trăng rằm năm 2026 tại hội trường Đảng ủy phường. Tại chương trình, Đoàn phường đã trao quà cho các em thiếu nhi là con cán bộ Đoàn, Hội, Đội; các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; các em thiếu nhi tại khu phố Quyết Thắng…

Đại diện Thành đoàn và Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Mỹ trao xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình vui Tết Trung thu. Ảnh: Nga Sơn

Trong khuôn khổ chương trình vui Tết Trung thu do Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Mỹ tổ chức ngày 19-9, các em thiếu nhi không chỉ được xem múa lân, thưởng thức văn nghệ, nhận quà mà còn được tham gia các trò chơi vận động. Dịp này, Ban tổ chức đã vận động trao tặng 32 chiếc xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…