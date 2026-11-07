Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao tại xã Tri Phú

Một tiết mục văn nghệ tại liên hoa văn nghệ quần chúng xã Tri Phú.

Liên hoan gồm 18 tiết mục văn nghệ đặc sắc từ các thôn trên địa bàn xã. Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống đoàn kết toàn dân. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao 9 giải thưởng cho các đội thi có phần thể hiện xuất sắc. Dịp này, xã cũng giới thiệu các gian hàng nông sản đặc trưng tại chợ phiên địa phương, được duy trì vào thứ Bảy hằng tuần, tạo không gian giao thương, quảng bá nông sản do chính người dân sản xuất.

Lãnh đạo xã trao cờ lưu niệm cho các đội văn nghệ.

Trước đó, xã Tri Phú đã tổ chức thành công giải cầu lông và bóng chuyền hơi năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia tranh tài. Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, đồng thời củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại cơ sở.