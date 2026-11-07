Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao tại xã Tri Phú
Sáng 7-11, xã Tri Phú tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng và trưng bày các gian hàng nông sản chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Liên hoan gồm 18 tiết mục văn nghệ đặc sắc từ các thôn trên địa bàn xã. Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống đoàn kết toàn dân. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao 9 giải thưởng cho các đội thi có phần thể hiện xuất sắc. Dịp này, xã cũng giới thiệu các gian hàng nông sản đặc trưng tại chợ phiên địa phương, được duy trì vào thứ Bảy hằng tuần, tạo không gian giao thương, quảng bá nông sản do chính người dân sản xuất.
Trước đó, xã Tri Phú đã tổ chức thành công giải cầu lông và bóng chuyền hơi năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia tranh tài. Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, đồng thời củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại cơ sở.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202611/soi-noi-cac-hoat-dong-van-hoa-the-thao-tai-xa-tri-phu-3385202/