Sôi nổi các hoạt động văn hóa, du lịch kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch phục vụ người dân và du khách dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 10-10. Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, chương trình được tổ chức tại 3 trận địa thuộc các phường Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Hà Đông.

Cụ thể, trận địa số 1 đặt trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm; trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Tây Hồ; trận địa số 3 tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Tại cả 3 trận địa, pháo hoa tầm cao được kết hợp với pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật, tạo nên màn trình diễn ánh sáng quy mô lớn. Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 4.025 quả, trong đó trận địa phường Hoàn Kiếm sử dụng 1.725 quả, phường Tây Hồ 1.800 quả và phường Hà Đông 500 quả. Pháo hoa nổ tầm thấp gồm 1.175 quả và 110 giàn.

Đáng chú ý, chương trình có 200 quả pháo nổ nước, được bố trí tại trận địa phường Tây Hồ. Đây là điểm nhấn mới, góp phần tạo nên sự khác biệt cho màn trình diễn pháo hoa chào mừng ngày lễ trọng đại của Thủ đô.

Hà Nội có 3 trận địa pháo hoa vào tối 10-10. Ảnh: M.H

Cùng với pháo hoa, chương trình có tổng số 1.280 giàn hỏa thuật, trong đó 350 giàn được bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm, 900 giàn trên mặt Hồ Tây và 30 giàn trên bờ hồ Văn Quán. Container chứa đạn pháo hoa được đặt tại khu dự án Nhà hát Opera Hà Nội trên đường Quảng Khánh, phường Tây Hồ. Công tác xây dựng các trận địa được triển khai từ ngày 7 đến 10-10.

Không chỉ mang đến không gian lễ hội rực rỡ, màn pháo hoa còn mang ý nghĩa biểu tượng, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua đó, hoạt động tiếp thêm khí thế, động lực để Hà Nội phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Không gian văn hóa, nghệ thuật và du lịch đa sắc màu

Cùng với màn pháo hoa, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và du lịch trên địa bàn, tạo nên không khí sôi động, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách.

Mở đầu chuỗi hoạt động là Lễ hội Đồ uống Hà Nội, diễn ra từ ngày 9 đến 11-10. Sự kiện góp phần tạo thêm không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và giải trí trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ngày 9-10, tại Nhà hát Hồ Gươm diễn ra chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng theo hình thức bán vé, được định hướng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Vang mãi bản hùng ca Hà Nội". Ảnh: BTC

Một trong những hoạt động nổi bật trong dịp này là chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”, diễn ra tối 10-10 tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm. Với thời lượng khoảng 90 phút, chương trình tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô thông qua âm nhạc, hợp xướng, múa, hoạt cảnh, hình ảnh tư liệu và công nghệ trình diễn hiện đại.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, hợp xướng, hoạt cảnh, hình ảnh tư liệu và công nghệ trình diễn hiện đại tạo nên không gian nghệ thuật vừa hào hùng, lắng đọng, vừa trẻ trung, hiện đại, góp phần đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong hai tối 9 và 10-10, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân được tổ chức tại Vườn hoa đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu và các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai, Hương Sơn…

Vở diễn "Huyền tích Hồ Gươm" trong chuỗi hoạt động "Thời khắc" của Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: HL

Hoạt động biểu diễn sân khấu tiếp tục được duy trì trong suốt tháng 10. Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội và Nhà hát Cải lương Hà Nội tổ chức các chương trình phục vụ công chúng với những tác phẩm như “Huyền tích Hồ Gươm”, “Tôi và chúng ta”, “Nét duyên chèo Hà Thành”, “Quan Âm Thị Kính”, “Người con gái Hà Thành”. Đặc biệt, Nhà hát Kịch Hà Nội ra mắt chuỗi hoạt động trải nghiệm “Thời khắc”, kết hợp biểu diễn, trưng bày, triển lãm, chiếu phim… diễn ra từ ngày 8 đến 10-10.

Điện ảnh cũng góp phần làm phong phú đời sống văn hóa trong dịp kỷ niệm. Hà Nội tổ chức 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu tại các rạp, đưa những tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với công chúng.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, Hà Nội chú trọng khai thác thế mạnh du lịch, di sản, làng nghề, ẩm thực và các không gian sáng tạo. Nổi bật là sản phẩm “72 gợi ý hành trình khám phá Hà Nội”, kết nối các điểm đến, di sản, làng nghề, ẩm thực và không gian sáng tạo, gắn với dấu mốc 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Những hành trình này mở ra nhiều cách tiếp cận, giúp người dân và du khách khám phá vẻ đẹp Hà Nội từ những góc nhìn đa dạng.

Quảng trường Hùng Vương trong Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa - nơi diễn ra sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Ảnh: LVH

Từ ngày 9 đến 11-10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình kết hợp các hoạt động hướng về nguồn cội, tri ân công đức các Vua Hùng với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm, tạo thêm điểm đến văn hóa cho người dân và du khách trong dịp kỷ niệm.

Với hệ thống sự kiện được tổ chức trên nhiều không gian, từ khu vực trung tâm đến các địa bàn ngoại thành, từ sân khấu nghệ thuật, điện ảnh đến du lịch, di sản và ứng dụng công nghệ, Hà Nội tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.