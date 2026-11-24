Hưởng ứng các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng. Qua các chương trình, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên quê hương Đất Tổ được giới thiệu rộng rãi, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống trong đời sống hôm nay.

Tại xã Thanh Ba, Chi hội Văn nghệ dân gian phối hợp với địa phương tổ chức chương trình tổng kết hoạt động năm 2026 kết hợp hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) và 81 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2026). Chương trình được tổ chức trang trọng, sôi nổi với nhiều tiết mục văn nghệ dân gian đặc sắc, góp phần tôn vinh những giá trị di sản văn hóa, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tiết mục biểu diễn trong trang phục dân tộc Dao Tiền của Chi hội Văn nghệ dân gian cụm Tân Sơn

Trên địa bàn xã Long Cốc, Chi hội Văn nghệ dân gian cụm Tân Sơn phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Long Cốc gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Chương trình mang đến không gian văn hóa đặc sắc với các tiết mục trình diễn dân ca, dân vũ, trang phục truyền thống và những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Long Cốc giàu bản sắc, đồng thời gắn kết hoạt động bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng.

Tại xã Phù Ninh, Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Đoàn kết - Giữ gìn bản sắc - Lan tỏa văn hóa”, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, nghệ nhân và các tầng lớp nhân dân. Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Biểu diễn trang phục hát Xoan của Chi hội Văn nghệ dân gian cụm Thanh Thủy

Tại xã Thanh Thủy, Chi hội Văn nghệ dân gian phối hợp với địa phương tổ chức chương trình văn nghệ dân gian hưởng ứng Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Các tiết mục văn nghệ dân gian đặc sắc mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc, đặc biệt là hát Xoan - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bên cạnh đó, trên địa bàn các phường Việt Trì, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, các chi hội Văn nghệ dân gian cũng tích cực tham gia các hoạt động hội trại, văn hóa, văn nghệ đặc sắc thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Thông qua các hoạt động, vai trò của các Chi hội Văn nghệ dân gian tiếp tục được khẳng định trong việc kết nối nghệ nhân, hội viên và những người yêu văn hóa dân gian; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ; truyền dạy, thực hành và lan tỏa các loại hình nghệ thuật truyền thống tại cơ sở. Đây cũng là dịp để động viên, khích lệ những người đang trực tiếp tham gia gìn giữ di sản, nhất là các nghệ nhân và hạt nhân văn nghệ ở cộng đồng dân cư.

Chi hội Văn nghệ dân gian cụm Thanh Ba tích cực lan tỏa hát Xoan đến công chúng

Việc các Chi hội chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 thể hiện sự gắn kết giữa hoạt động hội với nhiệm vụ phát triển văn hóa ở cơ sở; đồng thời góp phần cụ thể hóa chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tiết mục biểu diễn của Chi hội Văn nghệ dân gian cụm Phù Ninh

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, các Chi hội Văn nghệ dân gian tại Phú Thọ đã góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn di sản, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về truyền thống quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.