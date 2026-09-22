Sôi nổi các hoạt động trong chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Quý Hòa

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình

Tham dự có đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các thành viên CLB Thắp sáng niềm tin; đại diện UBND xã Quý Hòa cùng đông đảo học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho đại diện các trường học trên địa bàn xã Quý Hòa

Lãnh đạo UBND xã Quý Hòa trao quà cho đại diện các trường học trên địa bàn xã

Tại chương trình, CLB đã trao gần 140 phần quà gồm bánh, kẹo… cho các học sinh; trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (10 học sinh mầm non, 10 học sinh tiểu học), mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng; tặng 15 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng (gồm 300 nghìn đồng tiền mặt và bánh trung thu). Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND xã Quý Hòa cũng trao tặng phần quà cho đại diện các trường học trên địa bàn.

Đại diện Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã

Học sinh tham gia trò chơi đố vui tại chương trình

Bên cạnh đó, các học sinh được tham gia nhiều hoạt động vui Tết Trung thu như: đố vui, trò chơi dân gian, phá cỗ… Ngoài ra, CLB cũng tổ chức gian hàng 0 đồng với nhiều mặt hàng thiết yếu như quần áo, giày dép, chăn màn… để người dân có hoàn cảnh khó khăn lựa chọn.

Các học sinh tham gia trò chơi nhận quà tại chương trình

Đại diện Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại chương trình

Tổng trị giá chương trình gần 30 triệu đồng.

Người dân xã Quý Hòa lựa chọn đồ tại gian hàng 0 đồng

Chương trình góp phần mang đến cho học sinh trên địa bàn xã một mùa trung thu vui tươi, đầm ấm. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.