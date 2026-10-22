Sôi nổi các hoạt động tri ân, vì cộng đồng của phụ nữ Trại Tạm giam số 1

Phụ nữ Trại Tạm giam số 1 tổ chức về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang.

Theo đó, Hội Phụ nữ cơ sở Trại Tạm giam số 1 đã tổ chức về nguồn, dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang. Đây là dịp ý nghĩa để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, góp phần phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Công an nhân dân (CAND) trong thời kỳ mới. Cùng với đó, Hội đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của phụ nữ CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình đập heo đất đợt 1 năm 2026 với tổng số tiền thu được 34.493.000 đồng. Nguồn kinh phí tiết kiệm này góp phần giúp Hội Phụ nữ đơn vị triển khai hiệu quả các hoạt động dân vận, từ thiện xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Các hoạt động góp phần tăng cường đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò của phụ nữ Công an nhân dân trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.