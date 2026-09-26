Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) (4/10/1961-4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001-4/10/2026), sáng 26/9, tại Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực tế về PCCC và CNCH với sự tham gia của hơn 500 cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.
Tại đây, cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên được tuyên truyền, phổ biến những kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH; tham quan, tìm hiểu các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy, CNCH; hướng dẫn cách báo cháy, báo sự cố, tai nạn và các phương thức báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.
Đặc biệt, người tham gia được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy; rải vòi, sử dụng lăng vòi chữa cháy; trải nghiệm kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc; thực hành kỹ năng di chuyển người bị nạn, phòng, chống đuối nước và sơ cấp cứu ban đầu.
Thông qua những tình huống thực hành trực quan, sinh động, người tham gia được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động xử lý khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
Việc duy trì thường xuyên các hoạt động tại Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tỉnh góp phần xây dựng môi trường học tập, trải nghiệm thực tế về an toàn PCCC và CNCH; từng bước lan tỏa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến mỗi cơ quan, trường học, gia đình và cộng đồng.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202609/soi-noi-cac-hoat-dong-trai-nghiem-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-0630353/