Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Học sinh, sinh viên thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định - Ảnh: K.H

Tại đây, cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên được tuyên truyền, phổ biến những kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH; tham quan, tìm hiểu các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy, CNCH; hướng dẫn cách báo cháy, báo sự cố, tai nạn và các phương thức báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Đặc biệt, người tham gia được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy; rải vòi, sử dụng lăng vòi chữa cháy; trải nghiệm kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc; thực hành kỹ năng di chuyển người bị nạn, phòng, chống đuối nước và sơ cấp cứu ban đầu.

Học sinh, sinh viên thực hành sử dụng lăng vòi chữa cháy dưới sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Ảnh: K.H

Thông qua những tình huống thực hành trực quan, sinh động, người tham gia được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động xử lý khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Việc duy trì thường xuyên các hoạt động tại Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tỉnh góp phần xây dựng môi trường học tập, trải nghiệm thực tế về an toàn PCCC và CNCH; từng bước lan tỏa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến mỗi cơ quan, trường học, gia đình và cộng đồng.