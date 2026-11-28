Đại biểu dự lễ tổng kết.

Chiều 28/11, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải các hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2026).

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2026), từ ngày 12 - 28/11, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như: giải bóng đá nam, giải bóng chuyền nam, giải bóng chuyền nữ, giải cầu lông nam và các trò chơi dân gian khác thu hút đông đảo lưu học sinh Lào tham gia.

Các hoạt động thể thao thu hút đông đảo lưu học sinh Lào tham gia.

Sau 16 ngày thi đua tranh tài sôi nổi, hấp dẫn với nhiều hoạt động, chương trình đã thu hút đông đảo sinh viên Việt Nam, lưu học sinh Lào tham gia. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong các môn thể thao và trò chơi.

Chương trình góp phần tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần, đáp ứng yêu cầu học tập và rèn luyện cho lưu học sinh Lào. Đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu, vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa lưu học sinh Lào với sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường.

Lãnh đạo Trường Đại học Hà Tĩnh trao thưởng cho các cá nhân, tập thể giành giải nhất các môn thể thao...

... và giải nhất các trò chơi dân gian.

Ban tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, tập thể giành giải nhì.

Các cá nhân, tập thể giành giải ba.