Sôi nổi các hoạt động thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Kiến Hưng

Các đại biểu và đại diện vận động viên tham dự khai mạc chuỗi hoạt động thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Chuỗi hoạt động gồm nhiều nội dung phong phú như trình diễn áo dài, thi kéo co, các trò chơi dân gian và thi đấu thể thao. Trong ngày khai mạc, giải Pickleball thu hút 108 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị và tổ dân phố trên địa bàn phường tham gia.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; khẳng định vai trò, vị trí của thể dục thể thao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Đặng Trần Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tuyên bố khai mạc chuỗi hoạt động. Ảnh: Tuấn Điệp

Thông qua chuỗi hoạt động, phường Kiến Hưng tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Đồng thời, các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng, lan tỏa nhận thức về vai trò, tác dụng của việc rèn luyện thể chất đối với đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Những pha bóng sôi nổi, hấp dẫn tại giải Pickleball phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Chuỗi hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân giao lưu, học hỏi mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú tại phường Kiến Hưng.