Sôi nổi các hoạt động 'Tết Trung thu 2026 - Vui hội Trăng rằm' tại Nhật Bản

Chương trình “Tết Trung thu 2026 - Vui hội Trăng rằm” tại Nhật Bản

Chương trình hướng đến việc mang đến không khí Tết Trung thu gần gũi ngay giữa Fukuoka để các em nhỏ, đặc biệt là thế hệ sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, có cơ hội trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.

Thông điệp xuyên suốt chương trình là dù đang sinh sống và lớn lên tại Nhật Bản, các em vẫn có thể được nghe tiếng Việt, vui Tết Trung thu, tìm hiểu những phong tục truyền thống và từ đó nuôi dưỡng tình yêu đối với quê hương, nguồn cội.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka Nguyễn Thành Trung cho biết một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Trung thu năm nay là hoạt động “Cùng nhau làm đèn lồng tái chế”.

Thay vì chỉ sử dụng những chiếc đèn được làm sẵn, các em nhỏ sẽ cùng cha mẹ tận dụng chai nhựa, lon, nắp chai, bìa carton, hộp giấy và các vật liệu đã qua sử dụng để tự tay sáng tạo chiếc đèn Trung thu của riêng gia đình.

Những sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ tham gia Cuộc thi Lồng đèn tái chế Trung thu, được đánh giá dựa trên tính sáng tạo, hình thức, khả năng tận dụng vật liệu tái chế và đặc biệt là sự tham gia của cả gia đình.

Tại chương trình, các em thiếu nhi đã tham gia hoạt động làm lồng đèn, chương trình hỏi đáp vui về Tết Trung thu, với những câu chuyện và hình ảnh quen thuộc như đêm rằm tháng Tám, đèn lồng, chị Hằng, chú Cuội, Thỏ Ngọc và bánh Trung thu.

Sau đó, những chiếc lồng đèn do chính các em và gia đình sáng tạo sẽ được sử dụng trong hoạt động rước đèn và lưu lại những khoảnh khắc đẹp của ngày hội.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức cũng mong muốn Trung thu không chỉ là dịp để các em tìm hiểu văn hóa truyền thống mà còn trở thành một trải nghiệm giáo dục trực quan về sáng tạo, bảo vệ môi trường và sự gắn kết giữa cha mẹ với con trẻ.

Trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng phát triển, việc duy trì tiếng Việt và tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp xúc thường xuyên với văn hóa truyền thống có ý nghĩa thiết thực đối với sự gắn kết gia đình và cộng đồng.

“Tết Trung thu 2026 - Vui hội Trăng rằm” được tổ chức như một ngày vui dành cho thiếu nhi. Đồng thời, mang đến không gian để các em được nghe và sử dụng tiếng Việt, gặp gỡ những người bạn cùng nguồn cội, trải nghiệm văn hóa Việt Nam và hình thành những ký ức tuổi thơ gắn với quê hương của cha mẹ.

Với sự tham gia của các gia đình Việt Nam - Nhật Bản và cộng đồng sở tại, chương trình cũng góp phần tạo thêm một không gian giao lưu văn hóa và kết nối nhân dân Việt Nam - Nhật Bản ngay tại địa phương.