Phần thi đua thuyền thu hút đông đảo nhân dân đến theo dõi và cổ vũ.

Tại ngày hội, các vận động viên tranh tài ở các môn thể thao dân tộc, như: Tung còn, bắn nỏ, tu lu, kéo co, đẩy gậy và đua thuyền. Các môn thi diễn ra đầy sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách theo dõi, cổ vũ.

Thi đấu đẩy gậy tại ngày hội.

Phần thi kéo co.

Cùng với các hoạt động thể thao, phần thi múa đại đoàn kết với sự tham gia của các đội văn nghệ quần chúng mang đến những tiết mục đặc sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.

Phần thi múa đại đoàn kết của đội văn nghệ quần chúng bản Tà Sài.

Phần thi múa đại đoàn kết của các em học sinh Trường Tiểu học Chiềng Lao.

Cùng với đó, không gian văn hóa được giới thiệu qua các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản, hiện vật, trang phục và nét sinh hoạt truyền thống của 4 dân tộc Thái, Mông, La Ha, Kháng. Hội thi ẩm thực với những mâm cỗ được chế biến, trang trí công phu, góp phần giới thiệu sự phong phú trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Không gian văn hóa dân tộc Thái tại ngày hội.

Ngày hội góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc; đồng thời gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch của xã Chiềng Lao.