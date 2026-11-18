Tại ngày hội đã diễn ra các hoạt động: Trưng bày tranh, ảnh cùng các tác phẩm nghệ thuật đạt giải của giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn; đồng diễn dân vũ tập thể; trò chơi dân gian: Các nội dung kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố tiếp sức diễn ra hào hứng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các khu dân cư và trường học.

Lãnh đạo phường Hòa Khánh trao tặng kinh phí sửa chữa nhà cho hộ nghèo.

Sôi động trò chơi kéo co thu hút đông đảo người dân tham gia tại ngày hội.

Thông qua các hoạt động, Ngày hội góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, phát huy sức mạnh cộng đồng, xây dựng phường Hòa Khánh ngày càng văn minh, giàu bản sắc.

THẮNG KIẾM